L’Albero della Vita accoglierà i defunti

Un albero della vita ispirato a Klimt dove disperdere le ceneri del proprio caro defunto e un’area più ampia dove inumare le urne cinerarie. Sono terminati i lavori di ristrutturazione del cimitero di Buguggiate e l’inaugurazione si è tenuta nei giorni scorsi, alla presenza dei consiglieri comunali di maggioranza e minoranza. È uno degli ultimi atti dell’amministrazione Galimberti, un momento importante molto atteso dai cittadini che hanno partecipato attivamente alla riqualificazione del camposanto.

Tre lotti diversi che tengono conto delle varie sensibilità e dei diversi culti «Il cimitero è stato ampliato nel 2005 – spiega il sindaco Cristina Galimberti – ma avevamo in progetto la riqualificazione di alcune aree. Ora possiamo dire che il progetto è terminato. Nella parte più recente sono state create delle cellette per l’inumazione delle urne cinerarie, 32 posti nuovi. Ma la parte più suggestiva è quella che accoglie il pozzo per la dispersione delle ceneri. Non siamo riusciti a completarla a causa del maltempo dei giorni scorsi ma appena sarà possibile monteremo un mosaico ispirato all’albero della vita di Klimt».

La parte più datata del cimitero invece ha visto la sistemazione della copertura e degli intonaci delle pareti danneggiati dalle infiltrazioni d’acqua.

«L’intervento più importante però riguarda la ristrutturazione della Cappella Martignoni ad opera di Mattia Pivetta – spiega ancora il sindaco – . Una cappella che risale ai primi del ‘900 e che ospita personaggi storici e importanti del paese. Le infiltrazioni avevano lesionato gli affreschi e parte delle decorazioni. Avevamo quindi deciso di sensibilizzare il paese che ha contribuito economicamente al restauro della Cappella: 16 mila euro sono arrivati con un contributo della Regione Lombardia e quasi 4000 dai cittadini di Buguggiate».

Negli anni scorsi è stato installato un sistema di videosorveglianza per garantire la sicurezza di chi frequenta il cimitero e in un prossimo futuro verrà automatizzata l’apertura del cancello e ampliato il parcheggio.