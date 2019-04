L’Anpi di Gavirate e Besozzo commemora il 25 aprile

In occasione del 74° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, il Vice Presidente della sezione A.N.P.I. Gavirate-Besozzo, Giovanni Migliore, sottolinea la grande importanza del 25 aprile per ricordare la condotta dei partigiani che hanno combattuto per la libertà di tutti.

PROGRAMMI DELLE CERIMONIE COMMEMORATIVE PER IL 74°ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO

Mercoledì 24 aprile 2019

ore 10.00: deposizione di un omaggio floreale alle tombe dei partigiani di Voltorre, Oltrona,

Barasso e successivamente esposizione della bandiera nazionale nella sede di Besozzo.

ore 15.30: deposizione di un omaggio floreale alle tombe dei partigiani presso il cimitero di Gavirate.

Giovedì 25 aprile 2019

OLTRONA AL LAGO

Ore 10.00: S. Messa presso la chiesa parrocchiale.

Ore 10.45: deposizione di una corona al monumento ai Caduti e commemorazione ufficiale a cura del sindaco e del delegato ANPI.

In caso di maltempo la commemorazione si svolgerà in parrocchia.

BESOZZO

Ore 9,00: deposizione di corone commemorative presso i monumenti ai Caduti dei rioni e al cimitero di Besozzo.

Ore 9,45: Palazzo Comunale: deposizione di una corona alla lapide commemorativa dei partigiani caduti e corteo al monumento ai Caduti di Besozzo.

Ore 10,15: cerimonia commemorativa presso il monumento ai Caduti con interventi del sindaco dott. Riccardo Del Torchio, del Consiglio Comunale dei Ragazzi e del delegato della sezione

A.N.P.I. Gavirate-Besozzo, Angela Fiegna.

Seguirà un momento teatrale a cura della Compagnia Duse,“ La bandiera senza insegne”, sulla battaglia del San Martino.

In caso di maltempo l’adunanza e la cerimonia si svolgeranno presso il Palazzo Comunale.

BARDELLO

Festa della Liberazione in collaborazione con le Associazioni Combattenti e Reduci, Gruppo Alpini, Protezione Civile sezioni di Bardello e A.N.P.I sezione Gavirate-Besozzo.

Ore 11.00: ritrovo sul piazzale antistante al Palazzo Comunale di Bardello presso il monumento ai Caduti di tutte le guerre.

Commemorazione ufficiale con la partecipazione della filarmonica “Giuseppe Verdi” di Bardello,Bregano e Biandronno.

BREBBIA

Ore 10.30: Ritrovo al monumento ai Caduti e deposizione di una corona.

COCQUIO TREVISAGO

Programma l’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gruppo Alpini e le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio.

Ore 9.30: inizio della cerimonia presso il cortile dell’Oratorio di S.Andrea per l’appello dei dispersi in guerra. Successivo trasferimento al monumento ai Caduti (in caso di pioggia con mezzi

propri) presso il palazzo comunale per la deposizione della corona e per la conclusione della cerimonia.

Commemorazione a cura dell’Amministrazione Comunale e del delegato della sezione A.N.P.I. Gavirate-Besozzo, Niccolò Minonzio.