L’assicurazione online era finta, tre denunciati

Una “batteria” di truffatori informatici, da Napoli a Samarate.

I Carabinieri della cittadina vicino a Malpensa, a conclusione di una rapida attività d’indagine, hanno identificato denunciato tre persone, due donne ed un uomo, tutte residenti in provincia di Napoli. Sono accusate dei reati di truffa e sostituzione di persona.

I tre, attraverso una piattaforma online identica a quella di una nota compagnia assicurativa di autovetture, erano riusciti a farsi accreditare da un cittadino samaratese una somma di oltre 500 euro, fingendosi dipendenti della stessa società e fornendo un contratto fasullo quale accordo per la stipula della polizza assicurativa.

Grazie alla denuncia della vittima ed a numerose verifiche sui destinatari del bonifico e sui titolari dei siti internet utilizzati per compiere la truffa, i Carabinieri della Stazione di Samarate sono riusciti a risalire alle identità degli “impostori”, scoprendo che i componenti di sesso femminile del sodalizio avevano il compito di rispondere ad eventuali telefonate dei “clienti” fingendo di svolgere mansioni amministrative, contabili e di segreteria. Sono in corso verifiche per appurare l’esistenza di ulteriori vittime.