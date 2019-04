Lions day, una domenica in piazza per presentarsi alla città

Sarà una domenica di piazza quella che si preparano ad affrontare i 300 soci Lions di Varese. Gli 8 club attivi in città si uniranno infatti per la grande festa del Lions Day con una giornata di attività.

«Avremo tre postazioni fisse nel centro della città -spiega il presidente Presidente, Mariano Giovanni Piaia- una all’inizio di corso Matteotti, una ai piedi del Bernascone e una ai giardini estensi dove presenteremo le attività dei Lions e spiegheremo cosa facciamo». Ma non ci saranno solo i banchetti informativi: «Ai giardini estensi ci sarà un teatro per i burattini, in corso Matteotti ci sarà un grande leone con cui fare le foto mentre sotto al campanile ci sarà una macchina per fare l’esame per l’osteoporosi». Il tutto sarà arricchito da un trenino che collegherà le location.

L’appuntamento è organizzato in occasione del “Lions Day” che è il giorno in cui in tutto il mondo i Lions si presentano alla cittadinanza e mostrano quali sono i servizi e le iniziative per il territorio e la gente.