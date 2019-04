Lo Stadio di Varese riapre ai pulcini ed esordienti

Il Franco Ossola ha riaperto le porte per una giornata dedicata interamente ai pulcini e agli esordienti. Per tutta la giornata di domenica 7 aprile, dalle prime ore del mattino fino alle 21,00 i piccoli grandi campioni provinciali si sono sfidati nella nuova edizione di “Campioni in Tour” promossa dalla FIGC.

Galleria fotografica “Campioni in Tour” 4 di 9

Quarantadue squadre provenienti da tutta la provincia hanno aderito alla tappa Nazionale del progetto decennale “Campioni in Tour di Francesco Gullo” e si sono misurate sul manto erboso di uno stadio storico chiuso ormai da troppo tempo e che è giunto ora ad una riapertura tanto attesa per una giornata di grande sport aperta a tutta la città.

La riapertura dello stadio è stata possibile anche grazie alla disponibilità di ACSM – AGAM RETI Gas Acqua di venire incontro agli organizzatori della iniziativa riaprendo le utenze di acqua e gas nonostante gli arretrati non pagati dalla società del Varese Calcio che ne hanno portato al distacco.

L’ingresso allo stadio libero per genitori, familiari ed amici, ha permesso a tutti di vivere una giornata all’insegna del divertimento e della sana competizione. Per tutta la giornata c’è stata la possibilità di fare delle offerte solidali con le quali saranno acquistati giocattoli per il Reparto pediatrico dell’Ospedale di Varese che verranno consegnati direttamente dall’ideatore del progetto Francesco Gullo.