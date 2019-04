Malore alla guida, donna soccorsa in elicottero

Ha perso il controllo dell’auto andandosi a schiantare contro un palo della società elettrica. È successo ad una donna di 68 anni soccorso dal personale sanitario Areu e trasportata all’ospedale di circolo a Varese in elisoccorso. È successo martedì 2 aprile intorno alle 18.30 in via per Mombello tra Cittiglio e Laveno-Mombello. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco dal distaccamento di Ispra per mettere in sicurezza l’area. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso.