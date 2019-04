Celebrare la festa della mamma in libreria con la lettura animata “La gabbianella e il gatto: di mamma ce n’è una sola o forse no?”.

Per celebrare questa ricorrenza domenica 12 maggio, la libreria Ubik ha invitato Arianna Rolandi, attrice e insegnante di recitazione dell’associazione culturale Oplà, per raccontare ai bambini e alle loro mamme “La storia della gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, una fiaba intramontabile che racconta la forza di volontà e la tenacia di un modo speciale di essere mamma.

Perché al gatto Zorba è stato affidato un compito: covare un uovo fragile, far nascere la piccola gabbianella e insegnarle a volare, come fanno tutte le mamme con i loro cuccioli.

La lettura animata è rivolta ai bambini a partire dai 6 anni e alle loro mamme.

Indispensabile l’iscrizione di persona in piazza del Podestà oppure scrivendo a varese@ubiklibri.it.

Quota di partecipazione: bambino 12 euro, bambino + mamma 18 euro.