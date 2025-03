Riaperto il bando per la concessione di orti urbani a Varese

C’è tempo fino al 10 marzo per partecipare al bando per l’assegnazione di uno degli 86 orti urbani presenti nella città di Varese.

La concessione dei terreni è triennale ed è destinata a persone anziane o in difficoltà economiche. Questa mattina il sindaco Davide Galimberti, insieme all’assessora alla Tutela ambientale Nicoletta San Martino, ha incontrato diversi cittadini interessati al bando: l’incontro è stato utile per spiegare i contenuti dell’avviso pubblico e le modalità di partecipazione.

«Gli orti urbani sono una iniziativa bellissima che unisce la tutela dell’ambiente e la socializzazione tra le persone – ha spiegato l’assessora Nicoletta San Martino – Quest’anno abbiamo aumentato il numero di questi spazi verdi, arrivando a quasi 90 aree per una superficie di 4300 mq, a disposizione di persone anziane e in difficoltà economica che li coltiveranno e li renderanno ancora più belli. Il grande interesse dimostrato anche oggi da parte di tanti cittadini è il segnale di quanto questa esperienza di partecipazione diretta sia un bel progetto ambientale, capace di creare anche socialità».

«Grazie all’intraprendenza dei cittadini vengono valorizzate aree che diventano luoghi inclusivi, dove non si coltivano solo frutta e ortaggi ma anche relazioni – Ha sottolineato Davide Galimberti – I vantaggi derivanti da tanti orti urbani sono molteplici perché costituiscono validi strumenti di socializzazione, in particolare per le persone anziane che, praticando attività fisica all’aperto, sono cittadini attivi della comunità urbana».

Gli appezzamenti da coltivare hanno una superficie di 50 mq ciascuno e sono distribuiti in diverse zone della città: via valle Luna a Calcinate degli Orrigoni, via Ghiffa Bassa a San Fermo, via Guaralda e via Salvore a Giubiano e in via Santa Maria Maddalena a San Carlo.

Le domande di partecipazione vanno presentate entro le 12 del giorno 10 marzo 2025, tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo, in via Sacco 5, oppure tramite e-mail scrivendo all’indirizzo protocollo.generale@comune.varese.it. Nel caso in cui un richiedente risultasse già assegnatario uscente e in possesso dei requisiti richiesti, gli verrà riassegnato lo stesso orto già precedentemente coltivato. La concessione avrà durata massima fino al termine della terza annata agraria, per il 31 ottobre 2027, per consentire all’eventuale subentrante di disporre del terreno libero da colture precedenti a partire da inizio primavera 2028.