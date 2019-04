“Matematica di un delitto”, tocca a Fabrizio Bini

Il professor Alessandro Molveno, geniale matematico, si ritrova a essere il principale indiziato di un efferato omicidio avvenuto in quel di Catania nel contesto dell’appalto per la costruzione di un nuovo acquedotto per la Regione Sicilia. Ma l’avvocato Andrea Stili non si dà per vinto e con l’aiuto dell’imprevedibile investigatore Geremia Noè detto “il Ciccio” si lancia nelle indagini che daranno frutti del tutto inaspettati.

Sarà Fabrizio Bini, autore di “Matematica di un delitto” il protagonista del nuovo appuntamento in biblioteca a Inarzo. Giovedì 11 aprile (ore 21, ingresso libero) intervistato da Emiliano Pedroni, Bini parlerà del suo nuovo libro.

Le pendici del Mottarone e il traghetto Intra-Laveno: posti perfetti per raccogliere i pensieri e fare il punto della situazione. È questo uno dei segreti dell’avvocato Andrea Stili. “Più un tennista che un avvocato” così lo definiscono i suoi clienti, a causa dei capelli e di un abbigliamento non sempre impeccabili. Del tennista però ha anche la grinta e la velocità nell’attacco. Lo capiscono bene il professor Alessandro Molveno e la moglie Elisa quando se lo vedono affibbiato come difensore d’ufficio.

L’AUTORE

Fabrizio Bini nasce a Varese il 18 marzo 1966. Dopo la laurea in legge svolge la professione di avvocato a Varese dal 1994. Vive a Cavagnano, piccolo paese adagiato sulle colline prealpine.