Documentari, laboratori e regali: un weekend con Lipu Palude Brabbia

Proiezioni di film dal vero a Varano Borghi e laboratori “in palude” (ma al caldo) tra le proposte della sezione Lipu per il weekend. Ecco qua il dettaglio delle proposte.

Venerdì 29 novembre h. 20.45: proiezione documentari a Varano Borghi

Il comune di Varano Borghi ospiterà la proiezione di due documentari Lipu sul lago di Varese e Palude Brabbia; realizzati nel 2023, ci raccontano la storia e gli aspetti naturalistici di questi due importanti ecosistemi acquatici attraverso la voce di pescatori e naturalisti. La serata è gratuita e aperta a tutti (non è necessaria prenotazione) e si terrà nella sala Auser di Varano Borghi viale Vittorio Veneto 2.

UN PASSATO SCRITTO NELL’ACQUA intervista a Luigi Giorgetti di Massimo Valerio 35’

Luigi detto il Negus è un pescatore professionista del Lago di Varese, uno dei pochissimi testimoni di un’attività fiorente che dava lavoro a numerose famiglie. Siamo saliti sulla sua barca per vederlo pescare e farci raccontare i suoi 80 anni di vita sulle acque del lago tra emozioni e fatiche in un ambiente in profondo cambiamento.

LA FAUNA DELLA PALUDE dalla serie “Vita da Oasi” di Massimo Valerio 50′

Conosciuta soprattutto per l’avifauna legata agli ambienti acquatici, la palude offre rifugio anche a molte altre specie faunistiche alcune delle quali vengono monitorate da esperti che ci raccontano come avvengono i censimenti tra nuove tecnologie e tradizionali conteggi. Voleremo a pelo d’acqua sulle ali di falchi di palude e libellule alla scoperta di questo prezioso ambiente e della sua peculiare fauna.

Domenica 1 dicembre h. 14.30: creare con le foglie!

Laboratorio creativo con le foglie!

Armati di fantasia e voglia di sporcarci le mani, passeremo un pomeriggio tra forbici, colla e materiali naturali per creare biglietti d’auguri e cartoline natalizie da regalare o tenere come segnalibri.

Utilizzeremo le foglie che l’autunno ci ha “regalato” e preventivamente essiccate da noi. Un modo ecologico per creare splendidi quadretti naturali e stupire con il nostro “bosco sulla carta” Una merenda finale tutti assieme chiudere l’attività. L’evento si terrà al coperto in luogo riscaldato.

Per bambini dai 6 anni in su. Per tutti gli eventi informazioni e iscrizioni sul sito www.lipupaludebrabbia.it

Un Natale per la Natura 2024 – sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre h. 9.30 / 17.00

Anche quest’anno torna la campagna natalizia firmata LIPU con una formula altamente personalizzabile che permetterà alla persona di poter comporre la confezione esattamente così come la desidera, scegliendo tra vari prodotti biologici come pasta, lenticchie e legumi.

Con una piccola donazione di € 14 a scatola regalo potrete donare ad amici e parenti un regalo che è etico, rispetta l’ambiente e sostiene la Lipu nelle sue battaglie a tutela della Natura.

Le confezioni sono disponibili presso il nostro centro visite della Riserva Naturale Palude Brabbia sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre dalle 9.30 alle 17.00 ma anche nei giorni seguenti. Per informazioni sui prodotti consultare il sito www.lipupaludebrabbia.it