Maxi intossicazione: soccorsi cento olandesi

Cento olandesi soccorsi a Milano per una maxi intossicazione.

Vittime, due comitive arrivate in città proprio ieri mattina e che hanno avvertito sintomi analoghi: dolori addominali, nausea e vomito. Le persone coinvolte avevano tutte cenato in un ristorante olandese.

Gli intossicati, che hanno trovato alloggio nel capoluogo lombardo, hanno avvertito i primi sintomi sin dalla mattinata, appena arrivati a Milano.

Avvertiti i soccorsi, il 118 è intervenuto con una decina di mezzi tra ambulanze, auto infermieristiche e automatiche. Allertato anche il Consolato Olandese di Milano e il Ministero degli Affari esteri in Olanda (in accordo con la Prefettura).

Le operazioni di soccorso si sono protratte per tutta la giornata concludendosi alle 2 della scorsa notte con 17 pazienti ricoverati in ospedale (1 giallo e 16 verdi) e, circa, 75 pazienti valutati sul posto dal personale sanitario.