Il Midec lancia un premio per artisti

Il Midec, il Museo Internazionale del Design Ceramico lancia un premio nazionale per artisti, per la progettazione e realizzazione di un oggetto di design ceramico.

Il concorso propone la valorizzazione del patrimonio museale del MIDeC, della vicenda storica di produzione ceramica lavenese e del suo lascito culturale, privilegiando un prodotto di design ceramico contemporaneo, senza limitazioni nell’uso dei materiali e delle tecniche di produzione ceramistica di antica e moderna concezione (porcellana, terraglia, maiolica, gres, terracotta, etc).

Il concorso è suddiviso in due sezioni: Pro e Young. La prima è destinata a designer, architetti, artisti, ceramisti, singoli o in gruppo, nonché diplomati o laureati operanti nel settore del design, della progettazione, delle arti e delle arti applicate. Il secondo, Young, è destinato a studenti singoli o in gruppo, senza limiti anagrafici, regolarmente iscritti a percorsi formativi di Design, Facoltà di Architettura o Design, Accademia di Belle Arti, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), dottorato, master e corsi equipollenti di filiera.

I premi saranno così suddivisi.

Sezione Pro: mostra monografica presso il MIDeC, menzione per 2 selezionati: focus bi-personale presso il MIDeC. L’Oggetto (o famiglia di oggetti), premiati dovranno essere fisicamente disponibili per le mostre nelle date stabilite dalla direzione e comunicate ai vincitori e menzionati – imballaggio, trasporto in/out, montaggio ed assicurazione saranno a carico e discrezione dei vincitori e menzionati. Così per eventuali altri materiali destinati alla mostra monografica del vincitore ed al focus bi-personale dedicato ai menzionati.

Sezione Young: al vincitore un riconoscimento del PREMIO-MIDeC.

Iscrizioni entro il 15 giugno 2019. La premiazione avrà luogo presso il MIDeC nel mese di Ottobre 2019. Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo internet www.premiomidec.it.