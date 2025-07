“Era una fissa”: da Laveno Corci pubblica una nuova canzone per “Storie di una normale disabilità”

Antonio Corcillo, in arte Corci, ha pubblicato un nuovo brano sul suo canale YouTube, dal nome Storie di una normale disabilità. La canzone si intitola Era una fissa e racconta in musica una storia vissuta in prima persona nel 2022, rimasta a lungo tra gli appunti prima di trovare forma tra rime e metrica.

Scritto dall’artista di Laveno Mombello, che convive con la tetraparesi spastica e solito usare testi e musica per raccontare la sua disabilità e le sue emozioni, il brano dalle sonorità rap parla di un amore non corrisposto, che si trasforma rapidamente in indifferenza (l’opposto dell’amore non è odiare ma ignorare). La produzione e il mix sono firmati da Alessandro Tomarchio, con la partecipazione di Fintoscord (Simone Cordaro) e D-Doc (Giuseppe Perricone).

In Era una fissa, Corci ripercorre i contorni di una relazione segnata da attimi condivisi e distanza emotiva. Il testo gioca su immagini semplici e concrete – un ballo, una colazione, uno sguardo – restando sospeso tra l’attesa e la disillusione.