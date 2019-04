Migranti: terzo appuntamento alla scuola Vidoletti

Terzo appuntamento con Migranti, la serie di incontri organizzati da nAzione umana di Varese e Comitato Intersos Milano, sempre presso l’Aula magna della scuola Vidoletti. Appuntamento il 10 aprile alle ore 20.45.

Ospiti di questo incontro saranno Valeria Della Valle, autorevole linguista, e Enzo R. Laforgia, storico.

La serata sarà introdotta da Gisa Legatti, seguita dalla musica e dalle parole di Ermanno Librasi e Marita Viola.

Alle ore 19.30 i partecipanti saranno accolti dal secondo aperitivo solidale in favore di “È stato il vento”, la fondazione che si propone di garantire la ripresa dei progetti di accoglienza di Riace.

NAZIONE UMANA sta organizzando una serie di aperitivi itineranti a questo scopo: un appuntamento al mese, da marzo ad agosto, in sedi sempre diverse e che verranno di volta in volta comunicate – presso associazioni o in spazi aperti con la bella stagione – per raccogliere fondi. L’offerta è libera e gli aperitivi che non coincidono con le serate di Migranti saranno accompagnati dalla presenza di diversi invitati (all’aperitivo inaugurale, presso la sede di EOS, Simone D’Ippolito, subacqueo di Lampedusa, ha raccontato la sua esperienza).

Valeria Della Valle è stata professore associato di Linguistica italiana alla Sapienza di Roma. È autrice di articoli, saggi e libri su vari momenti e aspetti della storia linguistica italiana; fa parte del direttivo scientifico del Premio Strega. È stata direttrice della terza e ultima edizione del Vocabolario Treccani. È autrice del soggetto e del testo del documentario del 2014 Me ne frego! Il fascismo e la lingua italiana, una produzione di Istituto Luce Cinecittà, con la regia di Vanni Gandolfo

(https://www.youtube.com/watch?v=A7G-hnVVDiU). Collabora con la trasmissione radiofonica La lingua batte di Radio 3.

Enzo R. Laforgia insegna filosofia e storia presso il liceo classico statale E. Cairoli. Nell’ambito della ricerca scientifica si occupa di storia dell’Italia contemporanea, rapporti tra cultura italiana e imperialismo, Resistenza, organizzazione della cultura in epoca fascista. Su tutti questi temi ha prodotto numerose pubblicazioni. Ha collaborato e collabora con università e centri di ricerca in Italia e in Europa.