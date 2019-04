Nasce Aime logistica categoria che riunisce i professionisti e le società che si occupano di tematiche legate alla logistica industriale e distributiva e alla consulenza. Tra i suoi obiettivi principali c’è la divulgazione dei principi tecnici e le corrette modalità operative in ambito logistico come leva strategica per le aziende. La logistica è un tema complesso tanto quanto quello produttivo e, l’attenzione prestata a questo tipo di settore, non può che essere di matrice analitica e previsionale.

«L’approccio ingegneristico sia nella progettazione dei magazzini e dei loro layout non è sufficiente – spiegano i vertici di dell’Associazione imprenditori europei – perché occorrono anche conoscenze di carattere economico ed amministrativo. Con Aime Logistica vogliamo sviluppare un’area di lavoro a se stante per affrontare tematiche di carattere tecnico. La divulgazione delle competenze necessarie, avverrà attraverso l’organizzazione di workshop per costruire con l’associato un canale di confronto diretto con l’area tecnica promotrice».