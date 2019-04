Nasce Birrificio Settimo Craft House

Venerdì 12 aprile inaugura Birrificio Settimo Craft House, il nuovo locale dello storico birrificio di Carnago, in via Monte Rosa 33. Una serata di grande festa durante la quale sarà possibile gustare gratuitamente la grande novità introdotta nel menù: la pizza.

Galleria fotografica Birrificio Settimo Craft House 4 di 11

È tempo di cambiamenti e novità per lo storico birrificio di Carnago. Venerdì 12 aprile inaugura Birrificio Settimo Craft House (via Monte Rosa 33). Un locale nuovo, o meglio rinnovato. La location è infatti quella di Siebter Himmel, che ora cambia nome e offerta ma che manterrà intatta la sua tradizionale atmosfera casalinga e soprattutto la vasta offerta di birra artigianale.

La grande novità sarà l’inserimento della pizza, che diventerà protagonista, sempre affiancata dai grandi piatti che hanno reso questo locale un punto di riferimento per gli amanti della cucina brassicola. “Dopo sette anni abbiamo voluto fare un cambiamento importante – spiega il titolare Nicola Barban -. Con l’aggiunta della pizza nel menu ampliamo e semplifichiamo l’offerta per i nostri clienti. Abbiamo studiato a lungo gli impasti e gli abbinamenti, portando in questa ricerca anche tutta la nostra esperienza nel mondo della birra e dei lieviti. Il rinnovo dei locali e dell’offerta arriva al termine di un percorso di ricerca che si è concentrato sulle materie prime e sulle loro combinazioni, con l’obiettivo di offrire un prodotto leggero, unico e di alta qualità”.

Birrificio Settimo Craft House sarà anche il luogo dove continuare a gustare tutte le birre del birrificio artigianale che porta lo stesso nome. I locali di produzione si trovano infatti a pochi passi, nello splendido parco che ospita il locale. Un vero esempio di prodotto a chilometro zero.

Per la serata d’inaugurazione è prevista una grande festa, durante la quale sarà possibile provare gratuitamente tutte le pizze, accompagnate ovviamente da ottima birra. “Vogliamo condividere questa serata con tutti i nostri clienti e dare la possibilità a chi non ci conosce ancora di provare le nostre specialità – conclude Nicola Barban -. Sarà una grande festa alla quale siete tutti invitati!”.