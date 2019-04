“Non sei da sola”, un premio per il miglior progetto scolastico

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità di concerto con l’assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro, la delibera che fissa lo schema di accordo con l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e i criteri per la selezione dei progetti degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 per la campagna di comunicazione ‘Non sei da sola’.

PREVENIRE LA VIOLENZA DI GENERE – “Un’iniziativa – ha detto l’assessore regionale alle Politiche per la Famiglia Genitorialità e Pari opportunità – rivolta alla prevenzione e all’emersione del fenomeno della violenza contro le donne, alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e alla diffusione degli strumenti di

sostegno e di contrasto”.

I PREMI – Come premio la Regione Lombardia assegnerà 5.000 euro al miglior progetto di sensibilizzazione e 5.000 euro alla migliore immagine per il rilancio della Campagna di comunicazione ‘Non sei da sola’.

COINVOLGERE LE SCUOLE – “L’iniziativa – ha aggiunto l’assessore – mira a coinvolgere le scuole secondarie di secondo grado e gli enti di istruzione e formazione professionale attraverso il contributo all’elaborazione dei progetti di contrasto e della nuova veste grafica da associare alla nostra campagna di

comunicazione”.