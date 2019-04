Parco pubblico inclusivo Fabrizio De Andrè, è il momento dell’inaugurazione

Il Parco pubblico inclusivo De Andrè, concepito e realizzato con la partecipazione dei cittadini, nasce dalla volontà dell’attuale amministrazione di dotare la città di Cardano al Campo un luogo dove si possa trascorrere il tempo libero intrattenendosi, giocando, coltivando gli orti, correndo, passeggiando: anche per i portatori di handicap.

Il percorso si snoda tra ambienti che ricordano l’origine del territorio con coltivazioni, piccole colline, prati, alberi.

«In solo un anno e mezzo si è riusciti a realizzare il progetto, confrontandosi con la cittadinanza, valutarne i costi, indire una gara tra le imprese, selezionarle, sistemare e modellare l’area abbandonata di mq. 5.600 e realizzare il Parco: infatti l’inaugurazione sarà domenica 7 aprile alle 12 – si legge nella nota inviata dal Comune -. Per stare all’interno di un budget che l’Amministrazione aveva disponibile abbiamo partecipato a due bandi della Regione Lombardia vincendoli: uno per la fornitura di giochi inclusivi per un totale di 25.000 euro e l’altro per la fornitura di fondi per la realizzazione di orti sociali, con un finanziamento di euro 10.000. Questo ha reso possibile dotare il parco di percorsi in cemento, totalmente drenante, accessibile sia carrozzine o passeggini o biciclette; di essenze importanti come aceri, querce, gelsi, liquidambar, tipici del nostro paesaggio; di un’area pic-nic e panchine di sosta; di un’area giochi inclusivi su pavimento in gomma antitrauma; di ben quattro accessi dai quattro lati; di un’illuminazione notturna di sicurezza; di un frutteto e di un vigneto per la didattica con le scuole; e infine di ben 28 orti sociali».