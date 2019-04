Pasqua e Pasquetta tra musei, parchi e Sacro Monte in funicolare

In occasione delle prossime festività, e del lungo ponte tra aprile e maggio, i musei di Varese – Castello di Masnago e Villa Mirabello – resteranno aperti il 22 aprile (lunedì dell’Angelo) e il 25 aprile, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Un’occasione dunque per visitare la mostra “Abitare il paesaggio” al Castello di Masnago, nell’ambito del Festival Fotografico Europeo, e le collezioni permanenti dei due musei. Il giorno di Pasqua e del Primo Maggio invece i musei rimarranno chiusi.

Il 22 aprile inoltre si svolgerà l’ultimo appuntamento delle “Domeniche di primavera tra Parchi e Musei”, iniziative che hanno riscosso grande successo. Organizzati dal Comune di Varese, questi appuntamenti sono dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie e offrono tante attività tra natura e arte. Il giorno di Pasquetta c’è in programma la caccia al tesoro nel parco tra Villa Mirabello e i Giardini Estensi. Indizi e indovinelli, astuzia ed osservazione saranno gli ingredienti perfetti per un’appassionante avventura. Un modo divertente per trascorrere la giornata di Pasquetta e scoprire giocando i tesori nascosti in due dei parchi più belli della città di Varese. Appuntamento il 22 aprile ai Giardini Estensi. Le attività avranno la durata di 1 ora e 30 minuti e si svolgeranno per gruppi di massimo 25 persone. Gli appuntamenti sono alle ore 14.30 e alle 16.30.

Inoltre, da sabato 20 a domenica 28 aprile, la funicolare di Varese per il Sacro Monte sarà aperta tutti i giorni in occasione delle festività legate alla Pasqua. L’impianto sarà attivo dal 20 al 28 aprile tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.10 e le corse si effettueranno ogni 10 minuti.

Inoltre, i turisti presenti in città in questi giorni troveranno sempre aperto l’Infopoint di Varese per ricevere le informazioni turistiche sul nostro territorio. Lo sportello sarà aperto tutti i giorni, fino a domenica 12 maggio (festivi compresi) con orario continuato dalle 9.30 alle 17.30. In particolare l’Infopoint sarà aperto a Pasqua e pasquetta, il 25 aprile, il 1° maggio, domenica 5 maggio in occasione di Agrivarese, 8 maggio per San Vittore. Lo sportello turistico si trova a Palazzo Estense in via Sacco 5.