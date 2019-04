Il passaggio del Giro a Busto sarà dedicato alla memoria di Fausto Coppi

Serata dedicata al mito Fausto Coppi, quella organizzata dal Panathlon di Varese a Luvinate grazie all’impegno del presidente dell’associazione, Enrico Stocchetti, che è anche il numero uno del Velo Club Varese Luigi Ganna.

L’appuntamento è stato caratterizzato dalla presenza del due volte campione del mondo Gianni Bugno, oggi presidente dell’associazione internazionale dei corridori professionisti, di quella di Angelo “Faustino” Coppi, figlio del corridore e di Giulia Occhini, che ha portato la testimonianza dei momenti di vita familiare e di quella del giornalista Beppe Conti, chiamato a narrare fin dentro ai dettagli la vita sportiva del Campionissimo di Castellania. Conti – tanti anni a Tuttosport, ora voce della Rai – ha da poco dato alle stampe il volume “Fausto Coppi – Il primo dei più grandi”. (se siete utenti Amazon lo trovate QUI)

La scelta di ospitare un appuntamento a Coppi non è casuale: in quest’anno cade infatti il centenario della nascita dell’Airone (il giorno esatto è il 15 settembre) capace di vincere un Mondiale, cinque Giri, due Tour, cinque Lombardia, due Sanremo, una Roubaix ma anche la Tre Valli Varesine conquistata in tre occasioni. Un argomento, quest’ultimo, affidato alla narrazione del giornalista Sergio Gianoli.

A Coppi sarà dedicato il passaggio a Busto Arsizio del Giro d’Italia che avverrà domenica 26 maggio, anche qui non per caso: il campione piemontese fu tesserato infatti per una decina d’anni per il Velo Club Bustese, un dato sottolineato da Alessandro Cardi, presidente della UC Bustese Olonia che a sua volta festeggia i 100 anni di attività nel 2019. L’annuncio della dedica di Busto è arrivato da Laura Rogora che lo ha comunicato al patron del Giro, Mauro Vegni, presente a sua volta a Luvinate e coinvolto in una interessante presentazione della prossima corsa rosa che, come noto, scatterà da Bologna l’11 maggio prossimo.