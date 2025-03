Il programma di marzo 2025 per Auser Busto Arsizio punta sull’invecchiamento attivo e la cittadinanza consapevole

L’Auser di Busto Arsizio ha pubblicato il calendario degli eventi per il mese di marzo 2025, con un ricco programma di incontri, laboratori e iniziative rivolte alla cittadinanza. Un’occasione per promuovere l’invecchiamento attivo, la cultura e la socializzazione attraverso attività che spaziano dalla lettura alla creatività, fino ai momenti di riflessione e dibattito.

Il 5 marzo l’Auser parteciperà all’evento “Fili Urbani Open Day – Argento in Forma“, che si terrà presso la sala Tramogge dei Molini Marzoli e lo Spazio Fili Urbani. L’incontro delle ore 9:00 sarà rivolto alle associazioni ed enti, mentre alle 10:45 sarà aperto a tutta la cittadinanza. Nella stessa giornata, alle 15:30, si svolgerà l’Assemblea dei Soci di Auser Busto presso la sede di Via Volta 5, un momento importante di partecipazione per tutti gli iscritti.

L’8 marzo si terrà un “Caffè Filosofico-Letterario“, un incontro tra letteratura e pensiero, presso l’Assieme a Francesco in via S. Pellico 3, alle 15:30. Il 12 marzo sarà la volta di “T-ESSERE“, un laboratorio di Fiber Art dedicato alla creatività tra fili e relazioni, che si svolgerà alle 15:30 presso lo Spazio Arte C. Farioli in via S. Pellico 15. Il 14 marzo, alle 15:30 presso la sede Auser, si terrà “Lo spazio che muove i pensieri”, un appuntamento che unisce pensiero e movimento.

Il 13 marzo è previsto un pomeriggio letterario con la presentazione del volume “Cartolina: una vita per la vita“, sempre presso la sede Auser alle 15:30. Il 15 marzo, alle 15:30, si svolgerà il laboratorio creativo “Con i colori tra le dita”, presso l’Assieme a Francesco in via S. Pellico 3, dedicato alla creatività attraverso l’uso dei colori e dei pennelli.

Auser Busto sostiene inoltre la Rassegna Teatrale Filodrammatica Cittadina P. Ferrari, che andrà in scena il 15 marzo alle 21:00 presso il Teatro Fratello Sole. Lo spettacolo “Pompieri in tacchi a spillo” è organizzato dalla UILDM, FITA e dalla Città di Busto Arsizio. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto alle associazioni coinvolte.

Il 17 marzo si terrà “Spazio Incontro in Città“, un’iniziativa nell’ambito del progetto Fili Urbani dedicata al tema “Tra memoria, pensiero e immaginazione”, con ritrovo ai Molini Marzoli alle 15:00. Il 20 marzo sarà ospitato un incontro speciale con Giovanna Bonivini, volontaria della CRI Comitato di Busto Arsizio, che racconterà “L’esperienza di una crocerossina in Togo” alle 15:30 presso la sede Auser.

Il 22 marzo si svolgerà un “Torneo di Burraco Benefico” alle 14:30 presso la sede Auser di Via Volta 5. La prenotazione è obbligatoria al numero 0331 320942. Il 24 marzo si terrà un nuovo appuntamento con “T-ESSERE”, il laboratorio di Fiber Art, alle 15:30 presso Spazio Arte C. Farioli. Il 26 marzo, alle 15:30, sarà la volta di “Ludicamente”, un incontro dedicato ai giochi da tavolo e alla riflessione. Il mese si chiuderà il 28 marzo con un altro appuntamento di “Lo spazio che muove i pensieri”, alle 15:30 presso la sede Auser.

Lo Sportello Sociale SPI sarà disponibile il primo e il terzo lunedì del mese presso la sede Auser di Via Volta 5 e il secondo e quarto lunedì del mese presso SPI Viale Repubblica 67, dalle 14:30 alle 17:00.

Per ulteriori informazioni: Via Volta 5 – Busto Arsizio | Tel. 0331 320942 | auserbustoarsizio@gmail.com | FB: Auser Insieme Busto Arsizio.