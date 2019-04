«Il primo maggio celebriamo il lavoro regolare e retribuito». È così che Rosario Rasizza, presidente Assosomm, Associazione italiana delle Agenzie per il Lavoro, e amministratore delegato Openjobmetis, si prepara a celebrare la festa del lavoro.

«Secondo i dati dell’ispettorato nazionale del lavoro -commenta Rasizza- nel corso del 2018 è aumentata del 5% la percentuale di aziende con difetti di regolarità nella gestione della forza lavoro. Consapevoli delle difficoltà affrontate da imprese e imprenditori, confermiamo il nostro impegno nella promozione di un lavoro regolare e retribuito. Con l’auspicio che possa diventare realtà anche per il 34.3% di persone in Italia che oggi non hanno un lavoro e nuovamente un obbiettivo prioritario per il 32.8% di giovani sfiduciati che non hanno ancora trovato un’occupazione e che stanno rinunciando a credere in una prospettiva».

Obiettivo e strumenti, come la formazione, l’aggiornamento e le esperienze professionali «devono continuare a rappresentare la bussola per costruire un solido futuro sul mercato del lavoro -dice Rasizza-. A prescindere dalla ragionevole rincorsa a redditi, sussidi, e grandi concorsi. Che, come insegna la vicenda relativa ai navigator, possono a volte portare più dubbi che certezze».