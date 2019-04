Primo Maggio con Ricky Gianco

Un Primo Maggio ricco al Circolo Cooperativo Scoop di via Piave 6 a Daverio. Sul palco salirà Ricky Gianco, uno dei padri del rock italiano: un vero tuffo tra le pagine della storia della nostra musica.

Ad aprire la serata musicale ci saranno i @Circle, un trio di chitarre acustiche e voce che scalderà la serata con cover rock e blues.

Dalle 21, invece, suonerà la leggenda: Ricky Gianco. Autore e musicista straordinario ha fondato il Clan con Celentano, ha scritto brani per Mina, Patty Pravo, Demetrio Stratos, ha cenato in piena Swingin’ London con Brian Jones dei Rolling Stones. Così celebre anche all’estero da riceve in regalo da uno dei componenti dei Beatle un cappello da pescatore. Insomma, Gianco ha fatto la storia della musica.

Per tutta la giornata si potranno gustare le specialità del Circolo: griglia, piatti vegetariani, patatine fritte, birra alla spina.