«Riportiamo le aziende qui coi soldi della finanziaria», l’appello del sindaco di Daverio

Art. 15 comma 3-ter. Utilizzo dei fondi per i comuni frontalieri. Analizzando la finanziaria il sindaco di Daverio Marco Colombo si è imbattuto nelle norme di utilizzo dei fondi destinati ai comuni: «Il 50% dovrebbe essere utilizzato per scopi socioeconomici/occupazionali. È scritto».

Il sindaco ragiona: «In un periodo “post bengodi”, con enormi somme dilapidate in 110% e redditi a pioggia, che questo utilizzo sia assennato e ben indirizzato».

Quali sono le perplessità? «Semplicemente un singolo comune non può destinare somme senza una cabina di regia sovra comunale. Neanche una provincia sarebbe in grado di farlo, esiste un ente superiore che è la Regione. Se fosse supportata da sindacati e associazioni di categoria, allora si che dalle parole scritte si passerebbe a fatti concreti».

Secondo il primo cittadino di Daverio, davanti alle crisi occupazionali che stanno flagellando il Varesotto (vedi Beko e altre) «tra i tanti tavoli dove si esprimono solidarietà e pseudo interventi, forse abbiamo sotto il naso la soluzione».

La soluzione, secondo Colombo, si potrebbe trovare in un’azione di sostegno alle aziende, alle famiglie in difficoltà e iniziare un’azione di reshoring (contro delocalizzazione), «per incentivare il rientro a casa di aziende, nell’area di confine con defiscalizzazioni ad hoc ed incentivi all’occupazione, lavorando anche su formule di abbattimento di tassazione sulle assunzioni sia di rientro che nuove (una sorta di ZES)».

IL sindaco di Daverio, che è anche delegato Anci, parla sia a titolo personale che come rappresentante di altre amministrazioni: «Tra i tanti tavoli, a mio avviso e lo dico anche in autonomia intellettuale in qualità di delegato ANCI Lombardia e da sindaco del territorio, questo potrebbe essere il vero tavolo al quale mi siederei, per dare il mio contributo».