Colpo al ristorante “Lo Scoglio” di Daverio, rubati oro e incassi

«Ci hanno rovinato». È in lacrime Maria Nocera, titolare del ristorante di Daverio “lo Scoglio” che aveva aperto anni fa a Buguggiate insieme al marito Michele Manna scomparso nel dicembre 2020 ( nella foto insieme alla moglie): ieri sera, mercoledì 2 aprile, giorno di chiusura del locale, i ladri si sono introdotti da una finestra dell’appartamento dove vive la famiglia e hanno portato via oro e denaro.

«Dev’essere successo tra le 20.30 e le 23 – racconta Maria – Il ristorante il mercoledì è chiuso e noi in quel momento non eravamo in casa. Probabilmente ci hanno tenuto d’occhio e hanno potuto muoversi indisturbati». Il ristorante si trova in via Garibaldi, in una zona non proprio centrale del paese. «I ladri sono entrati e hanno aperto la cassaforte dove teniamo l’incasso del ristorante e tutto l’oro di famiglia. Ci hanno portato via tutto – dice ancora la titolare de “Lo Scoglio” – Questa mattina sono arrivati i carabineri di Azzate e anche la scientifica per rilevare le impronte. Spero trovino chi ci ha fatto questo. Non so se riusciremo a recuperare qualcosa: ci hanno portato via tanti ricordi».

Il sindaco di Daverio Marco Colombo, in un post facebook, ha espresso vicinanza a Maria e al marito Michele: ” Maria e il suo team sapranno rialzarsi, più forti di prima – ha scritto -. E noi possiamo aiutarli, non solo con il nostro affetto, ma anche con un gesto concreto. Una pizza in più, un coperto in aggiunta: piccoli segni di vicinanza che, tutti insieme, possono fare la differenza. Sosteniamo Lo Scoglio. Andiamoci, facciamoci sentire”.