Con il Campus Smartt Valley 4,3 milioni di euro investiti sul futuro di giovani e industria

Il Campus SMARTT VAlley, situato in provincia di Varese, è un’iniziativa di rigenerazione industriale dell’ex-area Polinelli a Daverio, destinata ai giovani e all’innovazione promossa da Fondazione Ergo. Con una sede articolata su oltre 5000 metri quadrati dedicati a formazione, ricerca e innovazione, il Campus si candida a diventare un polo d’eccellenza per la trasformazione sostenibile delle PMI manifatturiere e per lo sviluppo delle competenze industriali dei giovani varesini.

Un investimento per il futuro

Con un investimento complessivo di 4,3 milioni di euro, di cui il 70% coperto da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia attraverso il bando degli Interventi Emblematici Maggiori, e 30% attraverso un fundraising attivato da Fondazione Ergo, il Campus integra obiettivi economici, sociali e ambientali.

Le aziende che investono nel progetto beneficeranno di un accesso a spazi dedicati e all’ecosistema dell’innovazione, sconti su formazione e progetti di strategia dell’innovazione, oltre all’opportunità di influenzare i programmi educativi proposti.

SMARTT VAlley è molto più di un Campus: è un modello per il futuro dell’industria e dell’educazione. Questa iniziativa non solo affronta le sfide del presente, ma pone le basi per un sistema produttivo resiliente, inclusivo e sostenibile, valorizzando le eccellenze locali e promuovendo una nuova era di innovazione e crescita.

Campus Education: formazione su misura per l’industria

Al centro del progetto si trova il Campus Education, uno spazio progettato per formare i giovani e metterli in grado di affrontare e vincere le sfide del mercato del lavoro. Con un focus su discipline gestionali e socio-tecniche, il Campus prepara talenti per l’Industria 5.0, puntando su sostenibilità, produttività, benessere organizzativo, ergonomia e tecnologie digitali avanzate tra cui l’intelligenza artificiale.

Grazie all’adesione di Fondazione Ergo alla Fondazione ITS Lombardia Meccatronica, il Campus propone corsi ITS di Meccatronica, un percorso biennale che garantisce una qualificazione tecnica altamente specializzata ed una certificazione europea. Gli studenti avranno l’opportunità di formarsi con un approccio pratico, partecipando a progetti reali e collaborando con aziende leader come Leonardo, Tecniplast e Pirelli, principali sostenitori del progetto. La struttura include nove aule moderne (25 posti), laboratori di informatica ed ergonomia, un auditorium da 250 posti, oltre a sale studio e spazi per la formazione collaborativa. Il primo percorso sarà operativo a settembre 2026 con la prima classe di studenti. Completano l’offerta un’area sportiva e un bistrot aperto alla comunità e una riqualificazione del verde circostante, a dimostrazione dell’impegno del Campus verso il benessere collettivo.

Industrial Innovation Space (IIS): un acceleratore di Innovazione

Una parte dello spazio individuata come Industrial Innovation Space si configura come un laboratorio avanzato per sostenere le imprese nello sviluppo di prodotti e processi innovativi. Al centro di questa area si trova la Digital Model Factory (DMF) di Kearney, un ambiente unico in cui le aziende possono sperimentare tecnologie all’avanguardia, come l’intelligenza artificiale, i sensori IoT e la realtà aumentata, in un contesto produttivo reale. Grazie alla partnership con Kearney, le imprese potranno testare più di 40 tecnologie applicate a casi d’uso industriali, progettare e simulare linee produttive, conoscere le più moderne integrazioni per le produzioni 5.0, partecipare a workshop e programmi formativi con taglio ed esperti di livello internazionale.

Un elemento distintivo è la realizzazione di una linea produttiva per la costruzione di carrozzine per disabili personalizzabili. Questo progetto coinvolgerà gli studenti ITS, offrendo loro la possibilità di applicare le competenze apprese direttamente sul campo. Saranno inoltre presenti isole formative per persone con ridotta capacità lavorativa, favorendo il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Sostenibilità e Innovazione di Prodotto

Grazie alla collaborazione con Kearney, il Campus promuove un approccio sostenibile attraverso il Product Excellence and Renewal Lab (PERLab). Questo laboratorio supporta le imprese nella (ri-)progettazione di prodotti e processi sostenibili, utilizzando metodologie avanzate come l’analisi del ciclo di vita (LCA) per ottimizzare l’uso delle risorse, ridurre i costi operativi e minimizzare l’impatto ambientale. I benefici includono ad esempio la riduzione delle emissioni di CO2, il prolungamento

della durata dei prodotti e l’attenzione alla circolarità dei materiali.

«Il Campus SMARTT VAlley è un’iniziativa unica nel panorama europeo, pensata per abbattere le barriere che spesso impediscono alle PMI di accedere a servizi avanzati di innovazione e strategia – afferma Gabriele Caragnano, Fondatore di Fondazione Ergo e Senior Director di Kearney -. Grazie al modello del CLUB per l’INNOVAZIONE, mettiamo a disposizione delle piccole e medie imprese piattaforme intelligenti di collaborazione, laboratori condivisi, ecosistemi di ricercatori e start-up

tecnologiche, oltre a progetti guidati da advisor esperti. È un’opportunità straordinaria per rendere queste aziende protagoniste del cambiamento, superando i tradizionali limiti di costo e risorse».

Un ecosistema per contaminare e rivitalizzare il futuro

Il progetto è il frutto della voglia di costruire qualcosa di importante da parte di numerosi partner privati e istituzionali che mettono a fattor comune ciascuno la propria proposta di valore. Questa forte sinergia ha permesso di realizzare un’iniziativa unica, che punta ad assicurare al tessuto manifatturiero e sociale di Varese un centro di eccellenza per l’innovazione e la formazione.

«Il Campus SMARTT VAlley vuole essere un connettore di realtà, un luogo dove imprese, istituzioni e giovani talenti possano collaborare per dare forma al futuro di Varese – afferma Rachele Sessa, Direttrice Generale di Fondazione Ergo -. Come un piccolo seme piantato nel territorio, aspira a portare innovazione alle aziende e creare opportunità concrete per i giovani. La vera sfida, però, sarà per le aziende: aprirsi al cambiamento, abbracciarlo con coraggio e trasformarlo in un motore di

crescita. Decidere di investire nel valore dell’industria. Saranno pronte a questa sfida?».

I lavori inizieranno nel 2025 e le diverse aree saranno attive nell’arco dei prossimi tre anni, a partire dall’Industrial Innovation Space, che vedrà la prima apertura già nella seconda metà del prossimo anno. Invitiamo chi fosse curioso di conoscerci a venirci a trovare per comprendere come poter contribuire o usufruire dei servizi offerti.