Riki, Irama e Biondo in concerto al PalaYamamay

Riki, Irama e Biondo per la prima volta insieme. Il PalaYamamay di Busto Arsizio ospita sabato 11 maggio uno show unico e indimenticabile. Lo UYBA SPRING BREAK presenta Riki, Irama e Biondo: gli idoli di Amici saranno sul palco del palazzetto di viale Gabardi con tutti i loro più grandi successi.

Galleria fotografica Riky, Irama e Biondo al PalaYamamay 4 di 4

Riki

Nella stagione 2016-17 Riki ha vinto nella sezione canto la sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, portando in trionfo la squadra capitanata da Elisa. Durante il programma è entrato in contatto con Francesco Facchinetti, diventato il suo mentore e manager. Terminata l’esperienza televisiva ha pubblicato il suo ep d’esordio, “Perdo le parole”, composto da sette brani, arrivato in cima alla classifica degli album più venduti in Italia.

Irama

Reduce dalla partecipazione a Sanremo 2019 con “La ragazza con il cuore di latta”, Irama è il vincitore della diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Cresciuto a Monza, dichiara di essersi interessato fin da bambino alla musica di Francesco Guccini e Fabrizio De André, per poi avvicinarsi all’hip pop. La sua musica è dunque un connubio di diversi generi, influenze e anche beat dalla strada. Il suo nome d’arte, scelto dopo avere anagrammato il suo secondo, Maria, vuol dire proprio ritmo in lingua malese.

Biondo

Della stessa squadra di Irama ad Amici 2017 faceva parte anche Biondo, rapper romano nato su Youtube prima di approdare sul piccolo schermo grazie a Maria De Filippi. Il suo vero nome è Simone Baldasseroni, ha 20 anni ed è nato e cresciuto nella capitale. Il suo sogno non è sempre stato quello di cantare: Biondo infatti era convinto che sarebbe diventato un cuoco. Ma dopo aver caricato i suoi brani su Youtube, raggiungendo più di un milione di visualizzazioni, la sua vita è cambiata. Anche lui lo scorso febbraio è salito sul palco dell’Ariston, affiancando Einar (in gara con il brano “Parole nuove”) insieme a Sergio Sylvestre.

INFOLINE: +39 392 1556283

BIGLIETTI: a partire da 25€

Prevendite disponibili:

– online su DIYTICKET.IT

– cartacei prenotando online su DIYTICKET.IT e ritirandolo nei 40.000 punti SisalPay in tutta Italia

– chiamando il 06 0406 al costo di una telefonata urbana

– online su VIVATICKET.IT

ORARI: Apertura porte: h18:30 Inizio spettacolo:h21

DOVE SIAMO: PalaYamamay – viale Gabardi, 2 Busto Arsizio (VA)