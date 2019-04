Rubavano nei negozi sul Sempione, pizzicati fratello e sorella

Un uomo e una ragazzina di 14 anni fermati dagli agenti della Polizia di Gallarate per furto di vestiti in due negozi dell’area commerciale sul Sempione. Per D.K. sono scattate le manette mentre la sorella, minorenne, è stata affidata ai familiari. Una terza ragazza è riuscita a sfuggire alla pattuglia.

Il fatto è avvenuito nel pomeriggio di ieri dopo che i tre avevano occultato nelle borse capi per un valore complessivo di 350 euro. I tre, dopo aver nascosto i vestiti all’interno dei camerini, hanno cercato di guadagnare l’uscita ma il suono delle barriere antitaccheggio hanno permesso agli addetti della vigilanza di intervenire abbastanza velocemente da fremare due dei tre ladruncoli.

Dalla perquisizione, effettuata dai poliziotti prontamente giunti sul posto, sono emersi capi d’abbigliamento appartenenti anche ad un altro negozio dell’area commerciale.