Si corre in Texas, la MV Agusta cerca i primi punti mondiali

Terzo appuntamento della stagione per il Motomondiale che fa tappa ad Austin, in Texas, sede del Gran Premio delle Americhe. Mentre nella classe regina – la MotoGP – tutti i favori del pronostico sono concentrati su Marc Marquez, gli appassionati di Moto2 attendono di vedere se la MV Agusta riuscirà a incamerare i primi punti nella nuova avventura iridata.

La Casa della Schiranna (le moto sono gestite dal Forward Racing Team) farà affidamento soprattutto sull’elvetico Dominique Aegerter, il più vicino tra i piloti MV alla zona punti nelle due prove disputate in Qatar e Argentina e già sul podio in Texas nel 2014, la sua miglior stagione. Aegerter sarà affiancato stavolta dal giovane romano Gabriele Ruiu, chiamato a sostituire Stefano Manzi; il riminese è in convalescenza dopo l’operazione effettuata per ridurre la frattura allo scafoide rotto a Terme del Rio Hondo.

Per il resto, la Moto2 vive sulla curiosità legata a Lorenzo Baldassarri: il giovane italiano del team Flegbox, in sella a una Kalex, ha conquistato il successo nelle prime due gare stagionali e punta a un tris che potrebbe consolidare ulteriormente la propria leadership nella classifica generale.