Si lanciano da un ponte per sfuggire alla Polizia

La Polizia di Stato di Luino ha fermato ieri sera un furgone che, in transito a Casalzuigno, è stato segnalato dalle telecamere della Polizia Locale del Medio Verbano come mezzo rubato lo scorso 6 aprile in una ditta di Cologno Monzese. Arrivato l’allarme, due sono state le pattuglie della Polizia di Stato che, percorrendo la Strada Statale 394 e la strada del “Cucco”, quella che collega Luino a Mesenzana, hanno intercettato nei pressi della rotonda che porta sul Ponte del Brich il veicolo rubato.

Dopo un breve inseguimento il furgone rubato, un Volkswagen Crafter bianco, è stato fermato sul ponte dove vi sono i semafori tra Germignaga e Luino. Gli Agenti hanno tentato di bloccare i malviventi, entrambi giovani e con lineamenti dell’est, che nonostante l’elevata altezza si sono lanciati dalla ringhiera del ponte. Tutti e due sono riusciti a fuggire facendo perdere le loro tracce, nonostante le ricerche protrattesi a lungo della Polizia di Stato, coadiuvata anche dai Carabinieri della Compagnia di Luino e dalla Guardia di Finanza del Comando di Luino. È stato successivamente ritrovato tra i cespugli solo un giubbotto catarifrangente che uno dei due indossava al momento del fermo.

All’interno del furgone, invece, è stata rinvenuta una mazza, di cinque chilogrammi circa, che probabilmente sarebbe servite ai malviventi per spaccare qualche vetrina di qualche attività commerciale luinese. Il furgone verrà quanto prima restituito al legittimo proprietario, una ditta brianzola, mentre la Polizia sta indagando per identificare i due malviventi.