Si ribalta con l’auto, in ospedale un 32enne

Incidente stradale con ribaltamento questa sera, mercoledì 3 aprile, a Bardello.

L’incidente è avvenuto attorno alle 22 in via Masaccio. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Ispra che con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario.

Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 32 anni, soccorso dai sanitari di Sos dei Laghi e poi ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese.