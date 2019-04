Simulano l’evacuazione della funivia per un’esercitazione

Una quindicina di persone tra tecnici, medici e infermieri ha lavorato questa mattina sulla bidonvia che da Laveno sale al Sasso del Ferro.

Galleria fotografica esercitazione alla funivia di Laveno 4 di 14

Il Corpo Nazionale Alpino e Speleologico è stato impegnato in un’esercitazione per simulare l’evacuazione di massa. Si tratta di un impegno che, annualmente, gli uomini del CNAS effettuano per prepararsi a eventuali interventi sugli impianti a fune.

Durante la mattina hanno lavorato lungo la risalita mentre nel primo pomeriggio hanno messo a punto le procedure richieste per il recupero di un deltaplanista rimasto incastrato tra i rami degli alberi in vetta. Tutte procedure decise al dettaglio che periodicamente si mettono in pratica. I tecnici hanno utilizzato una sella in dotazione che è stata recuperata e riportata a terra.

Per permettere l’esercitazione, l’impianto di risalita di Laveno è rimasto chiuso fino a dopo mezzogiorno.