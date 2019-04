Soggiorno studio all’estero grazie al Comune

Il Comune di Malnate ha consegnato a due studentesse le borse di studio di Intercultura per poter trascorrere un soggiorno studi in Canada e Stati Uniti.

L’Assessore Bellifemine che ha consegnato la pergamena attestante la vincita ha dichiarato «Sono felice come assessore che anche per questo anno siamo riusciti a garantire questo progetto che dà la possibilità a ragazzi meritevoli di fare esperienze uniche e di grande crescita personale sia a livello linguistico che caratteriale accrescendo l’autonomia».

Nel corso dell’evento sono stati premiati anche gli altri 11 studenti della provincia di Varese, vincitori del concorso Intercultura, in partenza per un programma di vita e di studio in Irlanda, Hong Kong, USA, Repubblica del Sudafrica, Canada, Inghilterra, Spagna, Finlandia. Presenti anche gli studenti stranieri accolti da scuole e famiglie del territorio e gli ex vincitori delle borse di studio del Comune di Malnate degli ultimi anni che hanno potuto portare i loro auguri agli studenti in partenza per il mondo.

Le due ragazze di Malnate sono Chiara B.,15 anni, studentessa del Ferraris di Varese, in partenza per un programma estivo in

Canada anglofono e Chiara C., 16 anni, studentessa del Cairoli di Varese, in partenza per un programma estivo in California, USA.

Diverse le motivazioni che spingono da sempre il Comune di Malnate ad investire in Intercultura, ma l’obiettivo principale è l’apprendimento interculturale, ovvero la capacità di interiorizzare i diversi bisogni di studio che emergono dall’evolvere della società contemporanea, integrando i punti di vista “locali” in un processo di dialogo interculturale.