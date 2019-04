Super English Summer Camps by British College

Arriva l’estate e British College ha pensato ai bambini, a come e farli appassionare e divertire, a come catturare la loro attenzione e a come farli innamorare dell’inglese attraverso giochi e fantasiosi e divertenti.

Perché l’estate è una stagione magica e la magia fa parte del mondo dei bambini che arrivano a sentire la lingua inglese come una lingua amica che serve per giocare e per comunicare.

Quest’anno i bambini si affideranno ad un drone che sarà di grande utilità per sorvolare i cieli e raggiungere mete straordinarie accompagnati dai personaggi eroi più amati dai ragazzi.

I coach inglesi che British College ha formato sono stati scelti per arrivare al bambino con la lingua inglese attraverso il mimo e la gestualità, in questo modo i partecipanti si appropriano della lingua senza passare dalla traduzione ma, al contrario, vivendola attraverso lo sport, il movimento, le canzoni e numerose attività di art and craft, storytelling, music, Aikido, HipHop, dance, orienteering e molto altro.

PROGRAMMA

I bambini dai 5 agli 11 anni sono suddivisi in piccoli gruppi omogenei per età e la loro giornata è così suddivisa:

– Mattino

Warm up games, olimpiadi lessicali, schede pratiche per introdurre il tema del giorno, giochi di squadra

– Pranzo

Al sacco preparato dalle famiglie o mensa interna, accompagnato dal laboratorio di “Piccoli Lord: buone maniere a tavola”

– Pomeriggio

Laboratori creativi e workshop

– Spettacolo e festa finale

Al termine di ogni settimana i bambini diventano protagonisti e raccontano le attività svolte al campo realizzando un nuovo show insieme ai tutore inglesi, per amici e parenti

DOVE E QUANDO

GALLARATE, Cascina Montediviso, Via Brennero 15

. 10-14 giugno

. 17-21 giugno

. 24-28 giugno

. 1-5 luglio

. 8-12 luglio

Ingresso: ore 8-9 – Uscita: ore 17

Pranzo: mensa interna

Età: dai 5 agli 11 anni

Presentazione: 12 aprile ore 17.30, Cascina Montediviso

Iscrizioni e pagamento: entro il 17 maggio presso British College, V.Monte Leone 8 Gallarate

SESTO CALENDE, Centro Studio A.Dell’Acqua, Via Indipendenza 15

. 17-21 giugno

. 2-6 settembre

Ingresso: ore 8-9 – Uscita: ore 17

Pranzo: mensa interna

Età: bambini della primaria

Presentazione: 15 aprile ore 18 Centro Studio A. Dell’Acqua

Iscrizioni e pagamento: il 20 maggio ore 18 Centro Studio A.Dell’Acqua

SARONNO, Collegio Castelli, Piazzale Santuario

. 24-28 giugno

. 1-5 luglio

Ingresso: ore 8-9 – Uscita: ore 17

Pranzo: al sacco

Età: bambini della primaria

Presentazione: 16 aprile 16.30 Asilo British College (all’interno del Collegio Castelli)

Iscrizioni e pagamento: entro il 17 maggio Asilo British College (all’interno del Collegio Castelli)

JERAGO CON ORAGO, Scuola Primaria Manzoni, Via Da Vinci

. 26-30 agosto

. 2-6 settembre

Ingresso: ore 8-9 – Uscita: ore 17

Pranzo: al sacco

Età: dai 5 agli 11 anni

Presentazione: 10 aprile ore 18 Sala Civica, piazza Don Luigi Mauri

Iscrizioni e pagamento: 8 maggio ore 18 Sala Civica Don Luigi Mauri

LAINATE, Scuola Primaria Ghezzi, Via Sicilia, Grancia di Lainate

. 10-14 giugno

Ingresso: ore 8.30 – Uscita: ore 17

Pranzo: al sacco

Età: bambini della primaria

Presentazione: 21 marzo ore 18 Scuola di Barbaiana di Lainate

Iscrizioni e pagamento: entro il 10 maggio alla insegnanti della primaria di Grancia, pagamento con bonifico a B.College

OLGIATE OLONA, Scuola Primaria Gerbone, Via Piave 65

. 10-14 giugno

Ingresso: ore 8-9 – Uscita: ore 17

Pranzo: al sacco

Età: bambini della primaria

Presentazione: 30 aprile ore 18 Scuola Primaria Gerbone

Iscrizioni e pagamento: 20 maggio ore 17 Scuola Primaria Gerbone

Per maggiori informazioni

British College, Via Monte Leone 8, Gallarate (VA)

Sito: www.britishcollege.com

Email: info@britishcollege.it

Tel.: 335 8088800 – 0331 791727