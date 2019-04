Una tombolata in piazza Monte Grappa per aspettare Pasqua

Il Comitato spontaneo Diamoci una mano Varesini, in collaborazione con l’Associazione 23&20 e con il Comune di Varese, ha organizzato per il sabato precedente la Pasqua 20 Aprile 2019, una grande tombolata in Piazza Monte Grappa.

L’appuntamento è alle 16.30 in piazza, o, in caso di maltempo, in Salone Estense: per giocare le cartelle saranno disponibili gratuitamente presso i commercianti di Varese aderenti, che hanno anche messo a disposizione i premi.

«Un’iniziativa nata da un’idea di Francesco Agostini, membro del Comitato “Diamoci una Mano Varesini”, che abbiamo accolto con entusiasmo, perché propone ai cittadini un momento di bella aggregazione, che ricorda le tavolate post pranzo natalizio e pasquale, nel quale ci si riunisce con allegria e che rispecchia anche la nostra voglia di organizzare eventi gioiosi – Ha spiegato a rappresentante dell’associazione 23&Venti – Ci aspettiamo la partecipazione di tanta famiglie, ma anche di anziani e giovani, che vogliano trascorrere un paio d’ore di buonumore, vincendo premi davvero molto belli».

Sono molti infatti i premi messi a disposizione dai negozianti aderenti all’iniziativa, che hanno coperto ambo, terno, quaterna, cinquina e tombola, con tanti regali di ogni genere. «Il Comitato Diamoci una Mano Varesini non si ferma qui – Dichiara il portavoce del Comitato, Alessandra Ceccuzzi – nei prossimi mesi seguiranno altri piccoli eventi dedicati a tutti coloro che frequentano la città. Siamo commercianti, professionisti, semplici cittadini riuniti in un comitato senza scopo di lucro che ha come unico scopo quello di far apprezzare Varese, le sue bellezze, i suoi eventi. Grazie in particolare a Sonia, che ha messo a disposizione la struttura della sua associazione 23&20 per aiutare il comitato a organizzare questo evento. E grazie a Benedetta Giannini, a Daniela Marelli e a Francesco Agostini per l’impegno e il tempo che hanno dedicato a questa iniziativa. Grazie a tutti i consiglieri del Comitato, anche a quelli che non vogliono apparire pubblicamente».



«Sono felice di rappresentare il Comune nella presentazione di evento assolutamente unico – ha commentato Ivana Perusin, assessore al Commercio – Una iniziativa spontanea dei commercianti per fare qualcosa nel centro città: con una spontanea organizzazione, spontanei premi e un grande entusiasmo spontaneo. Queste sono cose che fanno bene alla città».

L’ELENCO DEI NEGOZI ADERENTI E DEI PREMI IN PALIO