Torna “Il maggio dei libri”, con eventi e un concorso per le scuole

Inizia con 270 studenti ospiti a Montecitorio questa mattina, martedì 16 aprile, la nona edizione del Maggio dei Libri, la campagna nazionale di promozione della lettura ideata dal Centro per il libro e la lettura e che si svolgerà dal 23 aprile (Giornata mondiale del libro patrocinata dall’Unesco) al 31 maggio, con circa 4 mila eventi in tutta Italia, per grandi e piccini.

Il claim del Maggio dei Libri 2019 è “Se voglio divertirmi leggo”, illustrato da Mariachiara Di Giorgio attraverso un’allegra banda di personaggi immaginari, usciti dal mondo delle fiabe e della fantasia e pronti a ispirare gli organizzatori per le iniziative più originali.

L’obiettivo della manifestazione è “liberare la creatività in nome della lettura” e promuovere iniziative che coinvolgano le persone più diverse, portando i libri nella quotidianità e il più possibile fuori dai loro contesti tradizionali. Non solo librerie, scuole e biblioteche, ma letture condivise anche nei locali pubblici, negli ambulatori medici, nei negozi, sugli autobus, sulle navi, in bicicletta, in palestre, parchi, ristoranti.

Quest’anno son quattro i filoni tematici (corredati di bibliografie tematiche, suddivise per fasce d’età), cui eventualmente ispirarsi, in completa libertà: “Desiderio e genio” (a 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci), “Dove sei giovane Holden?” (a cento anni dalla nascita di J.D. Salinger), “Se questo è un uomo” (a cento anni dalla nascita di Primo Levi) e “Guarda che luna!”, a cinquanta anni dall’allunaggio.

Tutti gli organizzatori sono invitati come sempre a inserire le proprie iniziative nella banca dati e a promuoverle e comunicarle utilizzando e personalizzando i materiali ufficiali.

Anche quest’anno sarà assegnato il Premio Maggio dei Libri, destinato alle iniziative più creative e innovative, selezionate per categoria: Associazioni, Biblioteche, Librerie, Scuole, Carceri/Strutture sanitarie e per anziani.

E torna anche il concorso destinato alle scuole italiane primarie e secondarie di primo grado sul tema “Trasportato dai palloncini, dove arriverà Duccio il bassotto? Disegna l’avventura del nostro amico a quattro zampe”. Gli istituti scolastici potranno partecipare con opere grafiche realizzate con tecniche tradizionali che dovranno essere inviate in formato jpg con risoluzione minima di 300dpi, entro e non oltre il 10 giugno 2019 all’indirizzo mirna.molli@beniculturali.it.

Le 12 migliori saranno inserite nel calendario 2020 del Centro per il libro e la lettura e i primi 3 classificati riceveranno un kit di libri ciascuno.

Una novità di questa edizione del Maggio dei Libri è la mostra Pop-App. Scienza, arte e gioco nella storia dei libri animati dalla carta alle app, che fa parte di una serie di iniziative promosse dall’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e dalla Fondazione Tancredi di Barolo di Torino. L’esposizione è realizzata in collaborazione con l’Istituto Centrale per la Grafica di Roma e la Fondazione Tancredi di Barolo di Torino e prevede un doppio allestimento in contemporanea, nelle rispettive sedi degli enti organizzatori (a Roma, nelle sale espositive di via della Stamperia e a Torino, nelle sale al piano terra di Palazzo Barolo e nelle sale del Percorso Libro del MUSLI), con inaugurazione l’8 maggio e apertura al pubblico dal 9 maggio al 30 giugno.

I due allestimenti propongono un percorso storico-metodologico dal Medioevo fino alle più moderne applicazioni digitali, ciascuno con una propria identità e caratterizzazione: la mostra di Roma è focalizzata sulla storia del libro animato antico e delle sue applicazioni scientifiche; quella di Torino è più aperta alle implicazioni moderne e alla rappresentazione delle diverse espressioni dell’inventiva cartotecnica.