Un semaforo con il count down per i pedoni varesini

A Varese arrivano i count down dedicati ai pedoni.

A partire da domani verranno installati su nove semafori di Varese che regolano gli attraversamenti pedonali i sistemi di conteggio dei secondi dedicati a chi attraversa la strada.

La scelta per l’istallazione dei nuovi apparecchi è stata rivolta verso ubicazioni strategiche in corrispondenza di alcuni degli incroci fortemente interessati sia dal traffico veicolare che da quello pedonale.

Il pedone potrà avere visione immediata e diretta della durata del segnale rosso e di quello verde che regolano le fasi di passaggio in modo da rendere più sicuri e più comodi gli attraversamenti per chi cammina e attraversa la strada.

QUALI SARANNO I SEMAFORI CON IL COUNT DOWN

Gli impianti che verranno dotati dei nuovi sistemi sono 9 e si trovano presso gli attraversamenti tra via Cimabue e via del Sarto, all’incrocio tra via Magenta, Repubblica e Piave, tra via Bernasconi, Sacco e Veratti e sull’attraversamento di via Sacco, Verdi e San Vito. I count down saranno posizionati anche sui semafori tra via Metastasio, Copelli e Sant’Antonio, sull’attraversamento di viale Aguggiari e via Legnani e tra viale Impianto Aguggiari e via Ippodromo. Infine le strisce pedonali che saranno regolate dal sistema di conteggio dei secondi dedicati a pedoni saranno tra via Daverio e via Zonda e sull’impianto semaforico tra piazza Repubblica e via Volta.