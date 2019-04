Un’escursione notturna “al chiaro di Luna”

La pioggia di questi giorni non scoraggia l’escursione notturna nel Parco degli Aironi che anzi “sarà resa ancora più affascinante dall’umidità creata da tutte queste precipitazioni”, promettono gli organizzatori.

Confermata quindi l’Escursione al chiaro di Luna in programma per venerdì 5 aprile alle ore 20.45 in cui è prevista una serata asciutta con importanti schiarite. La passeggiata, adatta a grandi e piccini si snoderà lungo i percorsi suggestivi del Parco Pineta sarà condotta dalle Guide ambientali escursionistiche ed educatori con il compito di svelare ai partecipanti i segreti della natura di notte, osservando tracce nascoste aiutati da torce e richiami.

Il costo è di 3,50 euro a persona (sconti per bambini e famiglie).

Consigliato abbigliamento comodo e torcia.

Il ritrovo è alle ore 20.45 all’info point del Parco (in via Inglesina a Gerenzano).

La passeggiata durerà circa un’ora.

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a didattica@parcoaironi.it oppure 338 9099987.