Uyba, tris di conferme in attesa dei botti di mercato

Mentre il campionato di Serie A si avvicina al suo epilogo, in casa Uyba Volley si sta già lavorando per preparare al meglio la prossima stagione sportiva. La Unet E-Work, per il momento, prosegue con le riconferme in attesa dei primi colpi di mercato: dopo aver già prolungato il contratto di Orro e Gennari, la società del presidente Pirola ha “ridato” la maglia biancorossa ad altre tre atlete del gruppo che poche settimane fa ha sollevato la Cev Cup.

Tre figure importanti nell’economia della squadra che – fino a qui – è stata di Marco Mencarelli (il quale probabilmente cambierà panchina): si tratta delle italiane Giulia Leonardi e Sara Bonifacio e della belga Britt Herbots.

Leonardi, ritornata a Busto nell’estate 2018, ha disputato cinque stagioni in maglia biancorossa (o meglio, gialla, visto che indossa i panni del libero) e si appresta quindi alla sesta annata da beniamina del PalaYamamay. Bonifacio, centrale di classe ’96, ed Herbots, schiacciatrice nata nel ’99, erano entrambe al primo campionato con la Uyba e si sono meritate una riconferma non scontata (erano tra le atlete con più interesse sul mercato) per la stagione a venire. Di fatto quindi, delle sette giocatrici che erano titolari nel finale di stagione, cinque saranno certamente in squadra anche nel 2019/2020 (Meijners e Samadan le altre).

«Stiamo procedendo nel segno della continuità – è il parere del direttore generale biancorosso, Enzo Barbaro – Orro e Gennari hanno rinnovato con convinzione i propri contratti in scadenza, sicure della bontà del nostro progetto, ed ora siamo felici di poter annunciare queste tre riconferme. Siamo soddisfatti perché non era scontato in quanto, nonostante i contratti in essere, sono arrivate alle giocatrici proposte da altri team. Nelle prossime settimane verrà definita la posizione di Beatrice Berti (anche lei sotto contratto fino al 2020) e verranno annunciate le nuove giocatrici che completeranno la rosa».