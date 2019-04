Vergiatese d’Eccellenza

Grande festa a Vergiate, dove la Vergiatese festeggia la promozione in Eccellenza. Termina così il campionato di Promozione, che anche per i playoff promette spettacolo. In Prima Categoria il Cas aveva già festeggiato e chiude con una sconfitta.

PROMOZIONE

Alla Vergiatese basta il rigore di capitan Shala per battere 1-0 il Gavirate e portarsi a casa tre punti che fanno rima con Eccellenza. La Rhodense passa 2-1 a Fagnano e blinda il secondo posto e i playoff partendo dal secondo turno. Gli spareggi promozione inizieranno settimana prossima e saranno di fronte Morazzone e Gavirate. Il Morazzone ha chiuso la stagione perdendo 2-0 contro il Meda. Ai playout il Fagnano avrà di fronte la Guanzatese, sconfitta 3-0 dalla Base 96. Retrocessa, oltre all’Fbc Saronno che perde male anche l’ultima 7-2 contro l’Universal Solaro, La Lentatese, alla quale non basta la vittoria 4-2 sull’Olimpia. Chiude con tre punti il Cob 91, schiantando il Muggiò. Anche l’Uboldese finisce bene, battendo 3-0 la Besnatese.

CLASSIFICA: Vergiatese 64; Rhodense 62; Morazzone 58; Gavirate 57; Base 96 52; Meda 46; Universal Solaro 45; Olimpia 38; Uboldese 37; Cob 91 36; Muggiò 35; Besnatese 34; Guanzatese 33; Fagnano 28; Lentatese 22; Fbc Saronno 19. Verdetti: Vergiatese in Eccellenza. Secondo turno playoff: Rhodense. Primo turno playoff: Morazzone – Gavirate. Playout Fagnano – Guanzatese. Retrocesse: Lentatese e Fbc Saronno.

PRIMA CATEGORIA

Il Cas Sacconago, già promosso in Promozione, saluta con una sconfitta 1-0 contro l’Aurora Cantalupo, che si guadagna il terzo posto ai playoff, dove affronterà la Folgore Legnano che ha battuto 3-1 la SolbiateseInsubria. Il secondo posto lo blinda il Gorla Maggiore grazie al successo 1-0 sull’Arsaghese; ai playoff i gorlesi affronteranno la Vanzaghellese, che chiude battendo 2-1 il Brebbia. Brebbia che va invece ai playout dove sfiderà il San Marco, sconfitto 2-1 sul campo dell’Antoniana. Retrocesse Tre Valli e Luino, di fronte ieri con la vittoria 2-1 a Cugliate dei padroni di casa. Bello spettacolo nel 3-3 tra Ispra e Cantello Belfortese, il Tradate batte 1-0 la Valceresio, sfilandola dai playoff.