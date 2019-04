Vergiatese e Morazzone non sbagliano

A tre giornate dalla fine della stagione regolare, il campionato di Promozione rimane apertissimo, soprattutto nella zona alta. Vincono tutte nelle prime posizioni, con Morazzone e Vergiatese che proseguono a braccetto al primo posto. In Prima Categoria il Cas si avvicina al traguardo

PROMOZIONE

Basta un gol al Morazzone per portarsi a casa tre punti da Fagnano, un 1-0 che pesa tantissimo nella corsa al primo posto. Esagera invece la Vergiatese, che rifila un 8-0 all’Fbc Saronno (foto) e rimane a braccetto del Morazzone. A due punti segue la Rhodense, capace di vincere 2-1 a Guanzate, così come il Gavirate che batte 3-0 la Besnatese. Sconfitta pesante per l’Olimpia, 2-0 a Uboldo, il Meda passa 3-2 sul campo del Cob 91, la Bese 96 espugna 2-1 Solaro. Termina senza reti la sfida tra Lentatese e Muggiò.

CLASSIFICA: Vergiatese, Morazzone 58; Rhodense 56; Gavirate 54; Base 96 46; Meda 43; Universal Solaro 39; Olimpia 38; Muggiò, Besnatese 34; Cob 91 33; Guanzatese 32; Uboldese 31; Fagnano 25; Fbc Saronno, Lenatese 19.

PRIMA CATEGORIA

Vince 2-0 il Cas Sacconago contro la Solbiatese Insubria e si avvicina ai festeggiamenti. L’Aurora Cantalupo perde terreno pareggiando 2-2 in casa della Valceresio e viene sorpassata al secondo posto dal Gorla Maggiore che batte 2-0 l’Ispra. Frenata per la Folgore Legnano, che non va oltre l’1-1 contro il Brebbia, la Vanzaghellese ritorna a sperare nei playoff superando 3-1 il Cantello Belfortese, mentre il Tradate regola 3-0 il Luino. L’Antoniana batte 2-1 l’Arsaghese, mentre il Tre Valli riapre i giochi salvezza battendo 2-0 il San Marco.