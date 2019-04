Sabato 11 e domenica 12 maggio, nella splendida cornice del complesso settecentesco di Villa Craven, in via Silvestro Sanvito 27 a Varese, si terrà la prima edizione di Yougardener Flower Show. Nel parco della Villa, tante sorprendenti ispirazioni per il giardinaggio, spettacolari colori primaverili, workshop e shopping in un ambiente magnifico.

Yougardener, sito web punto di riferimento per gli appassionati di piante e giardini, presenta la prima edizione della nuova mostra mercato di piante e fiori di Varese.

In un mondo sempre più urbano, si propone di trasmettere l’amore per la natura ad adulti e bambini e diffondere la cultura botanica e la molteplicità di specie nei giardini, per fare in modo che l’Italia torni a essere, come la chiamava Goethe, “il giardino d’Europa”.

E proprio la “Città giardino”, Varese, sarà la location di Yougardener Flower Show. Con la qualità degli eventi istituzionali che in molte città italiane sono ormai appuntamento attesissimo per gli amanti del verde e della mondanità, ma con un tocco di novità e freschezza, la proposta di un’esperienza a 360° per adulti ma anche a dimensione bambino. I migliori vivai italiani, workshop, attrazioni, food & drink all’insegna del green, ampi spazi per il relax: il tutto immerso nel verde di un parco segreto, proprio nel centro di Varese, che apre le porte specialmente per l’evento.

Yougardener Flower Show, con il patrocinio del Comune di Varese, si svolgerà sabato 11 e domenica 12 maggio 2019 dalle 10 alle 19 (i biglietti sono già in vendita su yougardener.com).

Da non perdere la selezione di vivai, scelti tra i più importanti in Italia per la comprovata qualità dei loro prodotti, con migliaia di specie. Non solo le più comuni, ma anche quelle introvabili nei punti vendita tradizionali. Grandi collezioni di rose, erbacee perenni, piante carnivore, agrumi, arbusti, cactacee, peonie e molte altre famiglie. Un vivaio per tipologia di piante, per comprare direttamente dal produttore piante con qualità garantita, consulenza altamente specializzata e prezzo da km0. Un’occasione per fare shopping quindi, ma anche per imparare. Corsi tecnici (per esempio quello di cura delle orchidee), workshop divertenti (ghirlande floreali, kokedama, incenso) e rilassanti (come quello di acquerello botanico), incontri su temi d’attualità come il bonus verde e gli incentivi fiscali o sull’importanza degli alberi. Per i bambini tante sorprese: le pecorella con la cui lana si fanno tanti lavoretti, creazione di mini orti da portare a casa, giri in pony.

Per i laboratori e incontri, tutti gratuiti, è necessario prenotare la partecipazione scrivendo a info@yougardener.com

Programma delle attività

Sabato 11 maggio 2019 – Apertura al pubblico dalle 10 alle 19. Ultimo ingresso alle 18

10:30 Le erbe aromatiche e il loro uso (per adulti e ragazzi) Un incontro dinamico e divertente con assaggi e indovinelli per svelare tutti i segreti del vivaio Geel, produttore bio di piante aromatiche e officinali

(per adulti e ragazzi) Un incontro dinamico e divertente con assaggi e indovinelli per svelare tutti i segreti del vivaio Geel, produttore bio di piante aromatiche e officinali 11:15 Collage con la lana cardata delle Pecorelle ( per bambini dai 3 ai 6 anni) presso il recinto delle Pecorelle

( dai 3 ai 6 anni) presso il recinto delle Pecorelle 11:30 Utopia tropicale : alla scoperta delle piante rare che non temono il nostro clima e fanno rivivere la foresta tropicale nel Nord Italia

: alla scoperta delle piante rare che non temono il nostro clima e fanno rivivere la foresta tropicale nel Nord Italia 14:00 Quattro chiacchiere sul fantastico Mondo delle orchidee : introduzione al mondo delle orchidee, coltivazione e cura. Corso tenuto da Varesina Orchidee

: introduzione al mondo delle orchidee, coltivazione e cura. Corso tenuto da Varesina Orchidee 15:00 Rinvaso di orchidee : a cura di ALAO Associazione Lombarda Amatori Orchidee

: a cura di ALAO Associazione Lombarda Amatori Orchidee 15:30 Fai il tuo portachiavi in feltro : utilizzando la lana cardata delle Pecorelle ( PER BAMBINI dai 3 anni in su) presso il recinto delle Pecorelle

: utilizzando la lana cardata delle Pecorelle ( dai 3 anni in su) presso il recinto delle Pecorelle 16:00 Acquerello botanico : corso tenuto dall’acquerellista e insegnante Milena Vanoli (per adulti, durata 2 ore e 30 min) presso il grande faggio – area relax

: corso tenuto dall’acquerellista e insegnante Milena Vanoli (per adulti, durata 2 ore e 30 min) presso il grande faggio – area relax 16:00 Le erbe aromatiche e il loro uso (per adulti e ragazzi) Un incontro dinamico e divertente con assaggi e indovinelli per svelare tutti i segreti del vivaio Geel, produttore bio di piante aromatiche e officinali

(per adulti e ragazzi) Un incontro dinamico e divertente con assaggi e indovinelli per svelare tutti i segreti del vivaio Geel, produttore bio di piante aromatiche e officinali 17:00 Bonus verde e giardinaggio: incontro indispensabile per chi ha un giardino e desidera trarre vantaggio dalle nuove leggi in vigore. A cura di Assofloro Lombarda. Presso il tendone workshop.

Domenica 12 maggio 2019

10:30 Amici alberi : dai dati utili e appassionanti di verde urbano alle informazioni indispensabili per piantarli e mantenerli: a cura della SIA (Società Italiana Arboricoltori), un incontro utilissimo per tutti quelli che vogliono vivere in un mondo più verde.

: dai dati utili e appassionanti di verde urbano alle informazioni indispensabili per piantarli e mantenerli: a cura della SIA (Società Italiana Arboricoltori), un incontro utilissimo per tutti quelli che vogliono vivere in un mondo più verde. 11:00 Piccoli pollici verdi nell’orto : Il lombrico ci farà scoprire il suo mondo e l’importanza di un terreno fertile. Grazie ai suoi turricoli possiamo preparare delle “Bombe” che racchiudono un tesoro prezioso, semi di fiori per far fiorire la nostra città, a cura di Orto in fiore. ( PER BAMBINI dai 3 anni in su, accompagnati dai genitori)

: Il lombrico ci farà scoprire il suo mondo e l’importanza di un terreno fertile. Grazie ai suoi turricoli possiamo preparare delle “Bombe” che racchiudono un tesoro prezioso, semi di fiori per far fiorire la nostra città, a cura di Orto in fiore. ( dai 3 anni in su, accompagnati dai genitori) 11:15 Collage con la lana cardata delle Pecorelle ( PER BAMBINI dai 3 ai 6 anni) presso il recinto delle Pecorelle

( dai 3 ai 6 anni) presso il recinto delle Pecorelle 11:30 Laboratorio di kokedama : in circa 1 ora , si impara la tecnica giapponese dei bonsai volanti, ogni partecipante potrà creare e portare a casa il proprio kokedama (per adulti e ragazzi dai 10 anni). Presso il tendone workshop

: in circa 1 ora , si impara la tecnica giapponese dei bonsai volanti, ogni partecipante potrà creare e portare a casa il proprio kokedama (per adulti e ragazzi dai 10 anni). Presso il tendone workshop 12:30 Bracciale floreale a cura di Grigiocielo studio, crea il tuo bracciale con fiori veri e porta a casa la tua composizione (per adulti), presso lo il tendone workshop

a cura di Grigiocielo studio, crea il tuo bracciale con fiori veri e porta a casa la tua composizione (per adulti), presso lo il tendone workshop 14:00 Ghirlandina floreale a cura di Grigiocielo studio, impara a creare una ghirlanda con foglie, rami e fiori freschi e porta a casa la composizione (per adulti), presso lo il tendone workshop

a cura di Grigiocielo studio, impara a creare una ghirlanda con foglie, rami e fiori freschi e porta a casa la composizione (per adulti), presso lo il tendone workshop 15:00 Laboratorio di kokedama : in circa 1 ora , si impara la tecnica giapponese dei bonsai volanti, ogni partecipante potrà creare e portare a casa il proprio kokedama (per adulti e ragazzi dai 10 anni). Presso il tendone workshop

: in circa 1 ora , si impara la tecnica giapponese dei bonsai volanti, ogni partecipante potrà creare e portare a casa il proprio kokedama (per adulti e ragazzi dai 10 anni). Presso il tendone workshop 15:30 Fai il tuo portachiavi in feltro : utilizzando la lana cardata delle Pecorelle ( PER BAMBINI dai 3 anni in su)

: utilizzando la lana cardata delle Pecorelle ( dai 3 anni in su) 16:00 Incenso naturale a cura di Grigiocielo studio, laboratorio di creazione di smudge sticks – incensi naturali composti da piante essiccate dalle forti proprietà benefiche, quali salvia bianca, eucalipto, lavanda (per adulti), presso lo il tendone workshop

a cura di Grigiocielo studio, laboratorio di creazione di smudge sticks – incensi naturali composti da piante essiccate dalle forti proprietà benefiche, quali salvia bianca, eucalipto, lavanda (per adulti), presso lo il tendone workshop 16:15 Piccoli pollici verdi nell’orto : La coccinella ci porterà in un posto speciale, l’orto del contadino bio e ci spiegherà come realizzare un piccolo orto, tutto nostro, da portare a casa. Un orto sinergico dove gli ortaggi crescono felici assieme a fiori ed aromi, a cura di Orto in fiore. ( PER BAMBINI dai 3 anni in su, accompagnati dai genitori)

: La coccinella ci porterà in un posto speciale, l’orto del contadino bio e ci spiegherà come realizzare un piccolo orto, tutto nostro, da portare a casa. Un orto sinergico dove gli ortaggi crescono felici assieme a fiori ed aromi, a cura di Orto in fiore. ( dai 3 anni in su, accompagnati dai genitori) 17:00 Laboratorio di kokedama: in circa 1 ora , si impara la tecnica giapponese dei bonsai volanti, ogni partecipante potrà creare e portare a casa il proprio kokedama (per adulti e ragazzi dai 10 anni). Presso il tendone workshop

Per tutta la durata dell’evento sarà presente un gregge di percore Ouessant, una razza di pecore nane originaria della Francia, con una missione speciale: quella di curare il prato, concimandolo e tosandolo.

Il Club Ippico La Valletta invece organizzerà passeggiate, percorsi ad ostacoli e attività per piccoli cavallerizzi (il primo giro è gratis per tutti i bambini fino ai 6 anni).

L’ingresso all’evento è a pagamento e la prevendita dei biglietti è già aperta.