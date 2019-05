Al parco il tradizionale “Concerto per la mamma”

La Banda di Cittiglio dà appuntamento alla cittadinanza per il tradizionale “Concerto per la mamma” in programma per sabato 25 maggio, alle 21 al Fe.Sti.Amo Park (parco della Stazione). Come sempre, il concerto vedrà come ospiti gruppi vicini e insieme al Corpo Musicale Amici della Musica diretto dal Maestro Luca Colantuono, ci sarà il Corpo Musicale di Cugliate diretto dal Maestro Daniele Canuto.

Particolarità di quest’edizione sarà l’esecuzione di parte del concerto in un unico organico comprendente tutti i 96 musicisti presenti. L’ingresso alla serata è gratuito.