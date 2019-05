Al via sabato il gruppo “La fucina della lettura”

Al via a Gavirate il gruppo di lettura pubblico “La fucina della lettura”. Il primo appuntamento, aperto a tutti, è in programma per sabato 1° giugno alle 16 allo Spazio Viola in via Cattaneo 4. A ogni incontro parteciperà un autore di libri che incontrerà i lettori e discuterà con loro. Il primo autore che sarà presente sabato è Manuel Sgarella, giornalista per Varesenews e autore del romanzo “Cosa Rimane di noi” (ed. Amazon Publishing).

«Il nostro gruppo di lettura ha uno speciale filo conduttore: la lettura da vicino – spiega Giada Alessia Lugli, organizzatrice dell’evento -. Si intende la lettura di scritti pubblicati da emergenti e non, che si possano conoscere di persona, disponibili quindi a un incontro con il gruppo, dove le intenzioni e i pensieri dell’autore si incontrino con le impressioni e i rimandi dei lettori».