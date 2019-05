Ambiente, economia ed Europa. Mercedes Bresso a Cairate

“Ambiente, Economia, Europa” è questo il titolo dell’iniziativa organizzata dai circoli PD della Valle Olona e che si terrà lunedì 13 maggio a Cairate alle 21 in via Molina 4. Alla serata interverranno l’europarlamentare Mercedes Bresso e l’assessore del comune di Varese Dino De Simone.

Mercedes Bresso è vicepresidente del gruppo Socialisti e Democratici al Parlamento europeo. In questi anni si è impegnata per rilanciare il progetto europeo pensando a un nuovo modello di sviluppo sostenibile che guardi all’uguaglianza.

Nel 2018 il gruppo Socialisti e Democratici ha presentato il documento “Progressive Society” che di fatto chiede un cambiamento all’Europa introducendo una nuova visione fondata sul concetto di sviluppo sostenibile che trae ispirazione dagli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030 che sono stati adottati dagli Stati membri e da altri Paesi delle Nazioni Unite.

Temi che devono essere declinati anche sul piano locale e che vedono l’altro ospite della serata, Dino De Simone, assessore alla sostenibilità e all’ambiente del Comune di Varese, da sempre impegnato in prima persona sia in ambito politico con il progetto Concittadino che nelle associazioni ambientaliste. È iscritto dal 1992 a Legambiente e negli anni ha dato vita a molti progetti di sensibilizzazione nelle scuole sui temi dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile e per oltre dieci anni ha fatto parte delle guardie ecologiche volontarie di Varese. Modera l’incontro Michele Mancino, vicedirettore di Varesenews.

CHI È MERCEDES BRESSO

È stata docente universitario di Istituzioni di Economia alle università di Torino, Pavia e Udine. Autrice di alcuni testi di economia ambientale quali “Economia Ecologica” “Ambiente e attività produttive” “Pensiero economico e ambiente”. E’ stata Presidente della Regione Piemonte dal 2005 al 2010, successivamente primo presidente donna in assoluto del Comitato delle Regioni dal 2010 al 2012 e poi Primo vice Presidente dal 2012 al 2014.

Eletta nel 2014 al Parlamento europeo con il Partito Democratico ha lavorato nelle commissioni Affari Costituzionali e Politiche Regionali, fondando anche l’intergruppo RUMRA al Parlamento europeo che si è occupato delle aree rurali, montane e periferiche (da qui l’approvazione in Ottobre di un’Agenda europea dedicata allo sviluppo e alle potenzialità di questi territori) poi eletta nel 2018 Vice Presidente del gruppo S&D.