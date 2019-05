I bambini sfilano in centro al motto di “N come Noi”

Nel segno della solidarietà quest’anno l’alfabeto di Yacouba arriva a “N come Noi” e coinvolgerà centinaia di bambini e ragazzi delle scuole varesine nella manifestazione di giovedì 16 maggio, con un colorato corteo che sfilerà in mattinata per le vie del centro città per poi sfociare ai Giardini Estensi.

“Il progetto in realtà è partito due anni fa – racconta la coordinatrice della manifestazione Mila Speroni – le insegnanti hanno cominciato con un lavoro introspettivo per conoscere se stesse prima passare al noi, per poi riportare lo stesso percorso, dall’io al tu al noi nelle loro classi con i ragazzi, superando l’istintivo egocentrismo per dare spazio allo saper stare insieme, costruire, condividere, conoscersi e aprirsi agli altri”.

L’associazione Yacouba per l’Africa, che ha come mission principale quella di portare il diritto allo studio tra i bambini del Mali, propone ogni anno dei progetti culturali con le scuole varesine per creare un ponte tra le due comunità e diffondere tra gli alunni e le loro famiglie la cultura del dialogo e della solidarietà.

Dopo aver affrontato lo scorso anno M come Muri e aver abbattuto idealmente i muri dell’indifferenza, dell’egoismo, della paura, del pregiudizio e dell’egoismo, quest’anno l’obiettivo è fare dei bambini e dei ragazzi di oggi cittadini di domani che siano costruttori di pace, fratellanza, solidarietà ed equità nei diritti. I lavori prodotti in questo percorso, che sono disegni, video e filastrocche, saranno condivisi con i bambini delle scuole dei Comuni di Kani Bonzon e Tin Tam, in Mali.

La manifestazione partirà alle ore 9 di giovedì 16 maggio da piazza Repubblica, coinvolgendo gli alunni delle primarie IV Novembre, Bosco, Canetta e Canziani e la secondaria di primo grado Vidoletti e i ragazzi di Millepiedi.

La manifestazione sarà animata da Nino Raddi Farxaan.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata di una settimana al 23 maggio.