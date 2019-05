A Bologna con il trust per tifare Openjobmetis

L’ultima partita di regular season sarà cruciale per la Pallacanestro Varese che insegue una vittoria per garantirsi i playoff senza attendere i risultati dagli altri campi. Per questo i tifosi della Openjobmetis si stanno organizzando per assistere al match sul campo della Virtus Bologna in programma domenica 12 maggio alle 20,30.

In particolare, il trust “Il basket siamo noi” sta allestendo la trasferta in pullman per sostenere Ferrero e compagni contro le “Vu Nere”. Il ritrovo è previsto alle 15,15 al palasport di Masnago, la partenza sarà alle 15,30 ma è prevista anche una fermata a Gallarate (15,50) nel parcheggio “Sorelle Ramonda”. Il bus biancorosso ripartirà alla volta di Varese al termine dell’incontro di basket e arriverà in città nella notte.

Il costo complessivo di partecipazione alla trasferta è di 40 euro per i soci e di 45 per i non soci e comprende sia il viaggio sia il biglietto di ingresso nel settore ospiti. Necessaria la prenotazione entro giovedì 9 maggio, scrivendo una mail all’indirizzo info@ilbasketsiamonoi.it. Sarà necessario comunicare per ogni partecipante nome e cognome, numero di telefono, preferenza sul punto di partenza, eventuale iscrizione in corso di validità al trust.

L’iniziativa verrà confermata al raggiungimento minimo di 40 partecipanti e sarà chiusa al completamento dei posti disponibili sul pullman. La conferma della trasferta è subordinata a eventuali divieti da parte delle forze dell’ordine e degli organi competenti.