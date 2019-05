A Casorate il 2 giugno si celebra con teatro e consegna della Costituzione

Domenica 2 giugno 2019, ore 11.30, nella Sala Consiliare ‘Laura Prati’, Via De Amicis 3 ci sarà una breve cerimonia di consegna della Costituzione ai 18enni, con discorso del Sindaco e alla presenza delle Autorità, seguita da una performance di Playback Theatre, a cura della Compagnia PlayBackImperfetto

Per chi non lo sapesse, il Playback Theatre, è una originale forma di improvvisazione teatrale e di teatro di comunità nata negli anni ‘70 negli Stati Uniti la cui cifra principale è la condivisione.

Si realizza attraverso una speciale collaborazione fra i performers (attori e conduttore) e il pubblico che partecipa attivamente all’evento: qualcuno narra un momento della propria vita e poi guarda la sua storia ricreata e offerta al momento con una forma e una coerenza artistica, teatrale e musicale.

Il Playback Theatre, risponde al bisogno umano di narrare, di ascoltare e condividere e, attraverso la rappresentazione scenica, riesce ad andare oltre il racconto individuale cercando di far riscoprire il significato profondo e universale delle esperienze umane, riconoscendo la dignità di ogni storia.

La compagnia PlayBackImperfetto è nata agli inizi del 2017 ed è composta da persone con storie diverse, unite in questa avventura da entusiasmo e amore per l’improvvisazione teatrale e le arti e che mettono in comune le loro esperienze umane e professionali.

Angela, Elisa, Giorgio, Isabella, Marco, Maurizio e Nino sono gli attuali performers.

La compagnia si incontra regolarmente come gruppo di formazione e intende sperimentarsi in contesti differenti (formativi, socioculturali, animativi…) con una grande attenzione e apertura al sociale.