Una nuova sede per le Acli a Casorate Sempione

Sono stati inaugurati questa mattina, sabato 13 aprile alla presenza del sindaco Dimitri Cassani, del presidente del Circolo Albino Ferri con la benedizione di don Giuseppe Bai e alla presenza numerosi soci cittadini casoratesi, amici e dirigenti aclisti, la nuova e centralissima sede che ospita da qualche settimana le attività di promozione sociale e i servizi per la cittadinanza promossi dal Circolo Acli di Casorate Sempione aps in collaborazione con altre realtà territoriali.

La storica sede di via Torino 24 che ha ospitato tanti cittadini casoratesi in assemblee ed altre iniziative rivolte alla tutela dei lavoratori per molti anni è stata chiusa. Da qualche settimana la sede del Circolo si è trasferita in via Milano 34 , in locali molto luminosi, accoglienzi e certamente più idonei e moderni, attrezzati grazie soprattutto all’impegno e alla passione dei tanti e appassionati volontari dell’associazione. L’associazione ha ora a disposizione spazi più adeguati e rispondere, anche attraverso maggiori servizi, ai bisogni della comunità casoratese. La nuova sede infatti oltre al Circolo ospiterà gli uffici della società SAF Acli Varese, Servizi di Assistenza Fiscale, e gli uffici del Patronato Acli per i servizi previdenziali e sociali dei cittadini e delle famiglie ma nuovi progetti e nuove idee sono in cantiere.