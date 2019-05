Cimberio, un’altra beffa: Varese dice addio alla Serie A

Due partite di playout e due sconfitte di un solo punto: probabilmente non c’è peggior modo per retrocedere di quello che è toccato alla Handicap Sport Varese che ieri – domenica 5 maggio – ha salutato la Serie A maschile dopo sei anni di onorata militanza, talvolta anche nei piani medio-alti del torneo tricolore.

Annata amara quindi quella della Cimberio che dopo la beffa dell’andata (canestro decisivo da tre punti a 3″ dalla fine) paga dazio anche a Bergamo: i biancorossi, nell’occasione, sono stati capaci di risalire dopo il -11 all’11° minuto e sono andati in vantaggio alla mezz’ora con Diene prima di allungare sul +5 a metà del quarto periodo. I bergamaschi hanno reagito, ma Barros ha siglato un ultimo sussulto biancorosso sul 50-51. Ma il fallo di Diene sulla tripla di Gabas sulla sirena ha dato tre tiri liberi alla Special Sport, due dei quali andati a segno per una ulteriore “fregatura”: 52-51.

Alla squadra di Fabio Bottini non è bastata dunque la grande partita del capitano Gabriele Silva, 16 punti con 8/17 dal campo e ben 20 rimbalzi, e le prove concrete in attacco di Barros e Binda. Ora quindi la Cimberio dovrà tornare alla finestra per capire cosa fare il prossimo anno. Non è neppure escluso il fatto che Varese possa di nuovo disputare la Serie A poiché c’è una ipotesi di portare il torneo a 10 formazioni. A oggi però, in questo senso, non ci sono certezze.